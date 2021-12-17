«Россети Сибирь» готовятся внедрить информационно-управляющую систему аварийно-восстановительных работ в Сибири

Компания «Россети Сибирь» (дочернее общество ПАО «Россети») готовится к внедрению новой разработки — информационно-управляющей системы аварийно-восстановительных работ (АВР). Задача системы — прогнозировать возможные ситуации и предлагать варианты реакций для минимизации последствий.

Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев и губернатор Красноярского края Александр Усс посетили Центр управлениями сетями в Красноярске — диспетчерский пункт ГК «Россети», занимающейся управлением работой электрических сетей. В ходе визита генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин продемонстрировал полпреду и губернатору новую разработку, которую готовятся внедрить на территории Сибири и Дальнего Востока — информационно-управляющую систему аварийно-восстановительных работ.

За счет внедрения разработки компания «Россети Сибирь» сможет автоматизировать работу ситуационно-аналитического центра (САЦ) при обработке результатов круглосуточного мониторинга оперативной обстановки, а также создать базу для прогнозирования инцидентов. Система ведет постоянный мониторинг, обрабатывает полученную информацию и оценивает обстановку. Она прогнозирует возможные оперативные ситуации и предлагает варианты реакций и превентивных мер для нивелирования последствий.

Разработка также может автоматически информировать о прогнозируемых рисках оперативный штаб главы региона, смежные территориальные сетевые организации, местные органы власти, МЧС, СМИ и другое. За счет системы работники САЦ видят сводку по оперативной обстановке, в частности, аварийные отключения, привлеченные на АВР бригады и режимы функционирования филиалов.

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«Наша новая разработка — это программный комплекс, позволяющий получать оперативную информацию, анализировать ее, делать прогнозы и оповещения. Речь идет не только о межрегиональной координации мероприятий, но и о работе внутри региона. В случае нештатной ситуации задача САЦ — скоординировать действия бригады для оптимизации аварийно-восстановительных работ: в привязке к местности на карте рассмотреть возможные варианты подъездов техники к конкретной опоре ЛЭП, например. В особо сложных ситуациях мы можем полностью перехватить управление энергосистемой любого региона, пока такие ситуации у нас были только в рамках тренировок. То есть такая система — это эффективный инструмент управления», — отметил Павел Акилин.

В компании уточнили, что в основном оборудование в САЦ — отечественного производства. Внедрение информационно-управляющей системы позволит исключить человеческий фактор при принятии каких-либо решений и совершить полный переход к риск ориентированному управлению. Это повысит скорость отработки инцидентов и надежность электроснабжения потребителей.

ПАО «Россети Сибирь» осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территориях республик Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайского, Забайкальского, Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей. Территория обслуживания компании — свыше 1,974 мл. квадратных километров. В электросетевой комплекс «Россети Сибирь» входит 58 341 трансформаторных подстанций 6-10-35/0,4 кВ и 1 835 подстанции 35-110 кВ общей установленной мощностью 45 550 МВА.