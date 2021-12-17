Директора новосибирского застройщика осудят за хищение средств дольщиков

В Новосибирске утвердили обвинительное заключение в отношении директора строительной компании «Совелл». Ему вменяют хищение средств дольщиков долгостроя на улице Есенина.

Заместитель прокурора Новосибирской области Игорь Мищенко утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Совелл», сообщает пресс-службе ведомства. Его обвиняют в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. «б» ч. 4 ст.174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следователей ГСУ ГУ МВД России по Новосибирской области, в 2012-2017 годах фигурант дела заключил договоры долевого участия в строительстве жилого дома на улице Есенина в Новосибирске.

«При этом злоумышленник не исполнил взятые на себя обязательства по передаче квартир в собственность граждан, причинив 194 потерпевшим ущерб в размере более 348 млн рублей», — указано в сообщении.

Уточняется, что часть полученных средств в размере свыше 25 млн рублей в 2013 году директор компании легализовал путем совершения ряда финансовых операций. В пресс-службе прокуратуры отметили, что уголовное дело будет направлено в Дзержинский районный суд Новосибирска.

ООО «Совелл» является застройщиком дома на улице Есенина, 12/1 в микрорайоне «Изумрудный город», учредитель организации — Эдуард Григорьев. Компания остановила строительство объекта в 2015 году, а в 2018 году была признана банкротом. В целях завершения строительства дома обманутые дольщики в тот же год создали жилищно-строительный кооператив «Стелла» — на сайте ЖСК сообщается, что в него включены более 93% участников строительства.

Напомним, в начале декабря в Новосибирске объявили конкурс на завершение долгостроя в микрорайоне «Закаменский». В нем разместят 350 квартир. Максимальная цена контракта составляет более 438 млн рублей.