В малых селах Горного Алтая впервые появилась мобильная связь

МТС стал первым оператором, протянувшим мобильную связь и скоростной беспроводной интернет в четыре удаленных села Республики Алтай, в каждом из которых проживает от 260 до 440 человек

В селах Горного Алтая зачастую единственным способом доступа в сеть является смартфон, поскольку проводной интернет туда не дотягивается. Теперь жители и гости Иодро, Мыюта, Карагай и Усть-Мута смогут использовать связаться с родными, со службами экстренного реагирования, а также узнавать последние новости через интернет, просматривать фильмы и видео. Дети и подростки смогут проходить онлайн-курсы, принимать участие в федеральных конкурсах, а также присоединиться к творческо-благотворительному проекту МТС «Поколение М», который помогает ребятам из регионов заявить о себе.

«Обеспечить качественной связью всех жителей Горного Алтая, независимо от того, где они проживают, – непростая задача, над которой мы постоянно работаем, – отметил директор компании МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов. – С начала года благодаря проекту модернизации и развития сети уже 15 населенных пунктов Республики Алтай получили услуги качественной мобильной связи. В четырех малых селах связь появилась впервые благодаря МТС. Сотовая связь и мобильный интернет станут основой инфраструктуры для цифровизации этих сел»/

Подключение малых населенных пунктов к мобильной связи и интернету 4G происходит в рамках проекта МТС по развитию связи в малых и удаленных сёлах Республики Алтай, который оператор реализует совместно с Министерством цифрового развития региона.