На месте Новосибирского жиркомбината построят новую высотку

26-этажный дом на улице Семьи Шамшиных по соседству с ЖК «Мылзавод» планирует возвести АО «Система». Строительные работы на объекте уже начались.

Во второй декаде декабря, на месте бывшего Новосибирского жиркомбината началось строительство 26-этажного жилого дома на 274 квартиры с подземным паркингом. Застройку участка по адресу ул. Семьи Шамшиных, 89 осуществляет ООО «Специализированный застройщик Огни Сибири», учредителем которого является АО «Система» Валентина Тиунова.

В комментарии «Континенту Сибирь» новосибирский девелопер сообщил, что здание на приобретённом его компанией участке вблизи жилого комплекса «Мылзавод» будет возводиться по оригинальному проекту, к настоящему времени компанией получен кредит на строительство объекта от банка ВТБ и уже дан старт работам на строительной площадке.

По словам предпринимателя, сдача высотки планируется в 2023 году. Ранее на соседнем земельном участке на улице Некрасова, 39 компанией «СЗ Огни Сибири» было завершено строительство углового дома, разрешение на ввод в эксплуатацию которого мэрия Новосибирска выдала 2 декабря.

Напомним читателям, что в начале декабря группа компаний «Система» направила в адрес губернатора Новосибирской области предложение о строительстве общественно-делового центра рядом со зданием регионального правительства, в котором могли бы быть собраны министерства, учреждения и ведомства региона, которые в настоящее время вынуждены размещаться в арендуемых помещениях, разбросанных по всему мегаполису.

Позднее идею собрать всех чиновников в одном здании положительно оценил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он сообщил, что в настоящее время муниципалитет уже ведёт работы по строительству такого объёкта. По мысли градоначальника, эта мера должна принести значительную логистическую выгоду и экономию бюджетных средств.