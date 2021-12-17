На месте Новосибирского жиркомбината построят новую высотку

Андрей Сегеда
 
Жилой дом на ул. Семьи Шамшиных, 89 Валентин Тиунов СЗ Огни Сибири Новосибирск новостройка жировой комбинат
Жилой дом на ул. Семьи Шамшиных, 89 - визуализация проекта

26-этажный дом на улице Семьи Шамшиных по соседству с ЖК «Мылзавод» планирует возвести АО «Система». Строительные работы на объекте уже начались.

Во второй декаде декабря, на месте бывшего Новосибирского жиркомбината началось строительство 26-этажного жилого дома на 274 квартиры с подземным паркингом. Застройку участка по адресу ул. Семьи Шамшиных, 89 осуществляет ООО «Специализированный застройщик Огни Сибири», учредителем которого является АО «Система» Валентина Тиунова.

В комментарии «Континенту Сибирь» новосибирский девелопер сообщил, что здание на приобретённом его компанией участке вблизи жилого комплекса «Мылзавод» будет возводиться по  оригинальному проекту, к настоящему времени компанией получен кредит на строительство объекта от банка ВТБ и уже дан старт работам на строительной площадке.

По словам предпринимателя, сдача высотки планируется в 2023 году. Ранее на соседнем земельном участке на улице Некрасова, 39 компанией «СЗ Огни Сибири» было завершено строительство углового дома, разрешение на ввод в эксплуатацию которого мэрия Новосибирска выдала 2 декабря.

Напомним читателям, что в начале декабря группа компаний «Система» направила в адрес губернатора Новосибирской области предложение о строительстве общественно-делового центра рядом со зданием регионального правительства, в котором могли бы быть собраны министерства, учреждения и ведомства региона, которые в настоящее время вынуждены размещаться в арендуемых помещениях, разбросанных по всему мегаполису.

Позднее идею собрать всех чиновников в одном здании положительно оценил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он сообщил, что в настоящее время муниципалитет уже ведёт работы по строительству такого объёкта. По мысли градоначальника, эта мера должна принести значительную логистическую выгоду и экономию бюджетных средств.

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