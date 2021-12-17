Полпред в СФО и губернатор Красноярского края обсудили социально-экономическое развитие региона

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Анатолий Серышев провел рабочую встречу с губернатором Красноярского края Александром Уссом. В числе тем обсуждения — социально-экономическое развитие региона, сообщает Сибирский окружной информационный центр.

Участники встречи особое внимание уделили исполнению в регионе указов и поручений президента России, реализации национальных проектов. Так, в частности, речь шла о ситуации с загрязнением атмосферного воздуха в Красноярске и Норильске.

Помимо этого полпред в СФО Анатолий Серышев и губернатор Александр Усс обсудили реализуемые и планируемые инвестиционные и инфраструктурные проекты, важные для социально-экономического развития Красноярского края. Среди них — комплексный инвестпроект «Енисейская Сибирь», перспективы газификации региона, строительство метрополитена в Красноярке. Участники встречи также обсудили развитие особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Красноярская техническая долина», реализацию проектов в Арктической зоне края и комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года.

Отмечается, что Красноярский край занимает седьмое место по объему валового регионального (ВРП) продукта и входит в десятку субъектов РФ, формирующих более половины суммарного ВРП российских регионов. Губернатор Красноярского края Александр Усс сообщил, что в этом году в регионе наблюдается некоторый спад в производстве, однако основные показатели экономики края вернулись к уровню, который был зафиксирован до пандемии.

Отдельно в ходе встречи рассматривалась ситуация с распространением COVID-19 в Красноярском крае, в частности, динамика эпидемиологического процесса и прохождение прививочной компании. В настоящее время в крае вакцинацию от коронавируса завершили почти 54% взрослого населения.

Отметим, во время рабочего визита в регион Анатолий Серышев посетил, в частности, Сибирскую электронную таможню, а также ведущие промышленные предприятия Красноярского края — АО «Красноярский машиностроительный завод» и ОАО «Красноярский завод цветных металлов имени В.Н.Гулидова».