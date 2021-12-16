В Новосибирской области будут развивать медицинский туризм

В Новосибирской области началась работа по созданию Ассоциации медицинского туризма. В организацию смогут войти любые медклиники региона, готовые принимать иностранных пациентов.

Власти Новосибирской области подписали документы о создании Ассоциации медицинского туризма, куда смогут войти любые частные и государственные медклиники региона, заинтересованные в соответствующей деятельности. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства 16 декабря.

По словам начальника управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма минэкономразвития Новосибирской области Анны Павловой, новосибирские клиники могут помочь иностранным туристам в решении проблемы с доступностью медицинской помощи за рубежом.

«Исходя из анализа иностранного рынка медицинских услуг, мы выявили, что стоимость медпомощи, которую оказывают за рубежом, выше в три-пять раз, и иностранным туристам выгоднее поддерживать здоровье в наших медучреждениях. К тому же, в клиниках некоторых стран наблюдается нехватка оборудования для исследований онкологических заболеваний, а также длительное ожидание приема врача, которое занимает до трёх месяцев», – отметила Анна Павлова во время обсуждения проекта в правительстве региона 15 декабря.

Как напомнил заместитель министра здравоохранения Новосибирской области Александр Колупаев, в регионе с 2015 года реализуется федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» нацпроекта «Здравоохранение», а в 2020 году в Новосибирской области получили медицинскую помощь 24 тыс. иностранных туристов. Предполагается, что по итогам 2021 года эта цифра достигнет 26 тыс.

«И государственные, и частные клиники региона оказывают полный спектр диагностических и косметологических услуг и качественную медпомощь по всем направлениям. Но иностранным пациентам нужно не только предоставлять качественную медпомощь, но и предлагать варианты размещения для родственников пациентов и знакомить медицинских туристов с культурой региона и его гостеприимством», — заметил также Александр Колупаев во время обсуждения.

В процессе развития сферы медицинского туризма в Новосибирской области планируется решать, в частности, такие задачи, как развитие сайтов клиник с доступной информацией на иностранных языках, поиск сотрудников, владеющих иностранными языками, а также расширение комплексных пакетов медуслуг для иностранных пациентов. Предполагается, что внедрением цифровых технологий в проект займётся Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ).

Напомним, в сентябре Красноярский край вошёл в число регионов, на базе которых будет реализован пилотный проект по созданию промышленного туризма.