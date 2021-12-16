На сессии Законодательного собрания Новосибирской области, 16 декабря, во втором чтении депутаты единогласно приняли региональный бюджет на будущий и два следующие за ним года. По словам председателя Заксобрания Андрея Шимкива, такое единодушие было достигнуто благодаря кропотливой совместной работе депутатского корпуса и правительства области при подготовке законопроекта.

Законопроект «Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» во втором чтении представил председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Заксобрания Федор Николаев. По его словам, при подготовке проекта закона комитет провел 5 рабочих групп. Кроме того, рабочие совещания прошли в правительстве области под руководством первого зампредседателя Владимира Знаткова. В результате в главный финансовый документ было внесено 287 поправок.

Рассказывая об изменениях, которые произошли ко второму чтению, Федор Николаев отметил, что бюджет при ярко выраженной социальной направленности претендует еще и на бюджет развития. Так, в области продолжится реализация инфраструктурных проектов. На эти цели будет предоставлена субсидия Агентству развития жилищного строительства области на создание инфраструктуры в поселках Тулинский Новосибирского района и Клюквенный в Калининском районе Новосибирска (в 2022 году – 1066 млн руб., в 2023 году – 2026,6 млн руб., в 2024 году – 2139,8 млн руб.). На этих территориях планируется комплексное жилищное строительство. Также средства предусмотрены на строительство новой подстанции «Академическая» в 2022 году в сумме 212,1 млн руб., на ряд объектов здравоохранения, включая строительство инфекционной больницы (в 2022 году 427,3 млн руб.), семи поликлиник (в 2022 году 2080,0 млн руб.) На развитие технопарка Новосибирского Академгородка запланировано в 2022 году 401,9 млн руб., в 2023 году – 588,5 млн руб., в 2024 – 617,5 млн руб., на строительство кампуса Технопарка – в 2022 году – 203,6 млн руб.

Существенное увеличение финансирования запланировано по Министерству строительства Новосибирской области. «В числе объектов – строительство автодороги от пляжа «Наутилус» вдоль Ледовой арены с заездом на дамбу, оздоровительный комплекс с. Северное, завершение строительства стадиона в Мошково. Также в бюджете предусмотрены средства на разработку проектно-сметной документации и строительство целого ряда объектов культуры, образования, здравоохранения, среди которых общеобразовательные школы и детские школы искусств, хирургический корпус Каргатской ЦРБ, врачебной амбулатории с подстанцией скорой медицинской помощи в Верх-Туле», – рассказал председатель бюджетного комитета.

В результате депутаты единогласно одобрили законопроект об областном бюджете во втором чтении. Это дало повод Андрею Шимкиву, комментируя принятие поправок журналистам, сказать: «Не знаю, есть ли где еще в регионах страны такое единодушное принятие бюджета. Это венец, итог огромной работы, это показатель, что идет нормальная профессиональная, ежедневная работа – и в комитетах, и с исполнительной властью. Я благодарен депутатам, что у нас нет безразличных людей».