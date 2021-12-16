Уголовное дело о мошенничестве заведено на сотрудников Омского политеха

Сотрудников Омского государственного технического университета (ОмГТУ) заподозрили в крупном мошенничестве. Поводом для соответствующего уголовного дела стала невыполненная исследовательская работа, которую университет оплатил сторонней организации.

Уголовное дело о крупном мошенничестве возбуждено в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников ОмГТУ, рассказали в УФСБ по Омской области 16 декабря.

Как сообщили в ведомстве, в 2018 году университет заключил с коммерческой организаций договор на выполнение научно-исследовательской работы на сумму более 8 млн руб. Однако компания исследование так и не провела.

«С декабря 2018 по апрель 2020 года неустановленные лица, используя научно-исследовательские наработки ОмГТУ, подготовили и оформили от имени коммерческой организации отчётную научно-техническую документацию о выполненных работах», — рассказали в управлении ФСБ по Омской области.

Якобы выполненную работу университет оплатил в полном объёме. По предварительной оценке, в результате правонарушения государству был причинён ущерб на сумму более 2 млн руб.

Напомним, в ноябре суд вынес приговор экс-директору Новосибирского промышленно-энергетического колледжа по обвинению во взяточничестве.