Депутаты Заксобрания Новосибирской области предложили включить участок федеральной трассы «Иртыш» в нацпроект «Безопасные качественные дороги». По мнению региональных законодателей это позволит в 2022 году реконструировать «западные ворота» Новосибирска.

На сессии Заксобрания региона, 16 декабря, депутаты приняли обращение к заместителю председателя правительства РФ Марату Хуснуллину, в котором попросили «рассмотреть вопрос о включении строительно-монтажных работ по объекту «Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги федерального значения Р-254 «Иртыш» Челябинск – Курган – Омск – Новосибирск км 1421+900 – км 1442+000, Новосибирская область» в план реализации федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» (нацпроект «Безопасные качественные дороги») с началом строительства и финансирования работ в 2022 году».

«Указанный участок автомобильной дороги является единственным подъездным путем к грузовому терминалу Международного аэропорта и к Промышленно-логистическому парку Новосибирской области, который входит в десятку крупнейших индустриальных парков России и на территории которого реализуются крупные проекты с привлечением частных инвестиций», – отметил один из инициаторов обращения, председатель комитета по транспортной, промышленной и информационной политике Заксобрания Майис Мамедов.

Рассматриваемая вылетная магистраль в западном направлении от Северного обхода Новосибирска до «Толмачевского кольца» в городе Оби после реконструкции станет дорогой первой технической категории. Участок протяжённостью 20 километров планируют расширить с двух до четырёх полос, а на подъезде к Новосибирску (около 8 км) — до шести полос движения с разделением встречных потоков. В рамках реконструкции должны также построить три транспортные развязки, одна из них – трёхуровневая. По меткому замечанию спикера Заксобрания Андрея Шимкива, данная дорога – это «западные ворота» города, который выступает в качестве мультимодального транспортного узла, оказывающего влияние на развитие не только близлежащих муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, но и соседних субъектов Российской Федерации.

В обращении к вице-премьеру правительства, депутаты отмечают, что Новосибирская область вошла в десятку приоритетных субъектов РФ, где реализуется федеральный проект «Транспортно-логистические центры». Создание ТЛЦ «Новосибирск» приведет к увеличению транспортных потоков на подъездах к областному центру, в том числе на участке планируемой реконструкции.

Таким образом, реконструкция автомобильной дороги федерального значения Р-254 «Иртыш» на участке км 1422 –1442 является важным инвестиционным проектом Новосибирской области. Депутаты надеются на понимание и поддержку федерального правительства.