В каком направлении сегодня происходит развитие сегмента Private Banking? Происходит ли его миграция в digital? Как трансформируются потребности аудитории этого сегмента? Об этом в интервью «Континенту Сибирь» рассказала руководитель А-Клуба НАТАЛЬЯ ДУДИНОВА.

– Наталья, какие направления услуг, по вашим наблюдениям, пользуются спросом у аудитории Private Banking в Сибири? Чем они выделяются на фоне других регионов?

– Большинство клиентов А-Клуба Новосибирск – люди с высокой степенью познания финансового рынка, готовые принимать риск и брать на себя ответственность. На мой взгляд, это одна из отличительных черт сибиряков. В 2021 году у нас было много новых интересных инвестиционных предложений для клиентов, и регион практически всегда был первопроходцем и лидером в реализации этих продуктовых идей.

– Как изменились предпочтения аудитории Private Banking за последние лет пять-десять?

– Активная трансформация в предпочтениях со стороны клиентов начала развиваться с событий 2014 года. Далее начался семилетний цикл снижения ключевой ставки Банка России, что побудило клиентов искать альтернативные доходности. На сегодня эта альтернатива – фондовый рынок, который включает в себя множество классов активов. Вероятнее всего, 2022 год будет не простым, как, собственно, и 2021 год, но точно не лишенным интересных возможностей, в том числе, на фондовом рынке.

В 2021 году у нас было много

новых интересных инвестиционных предложений для клиентов,

и регион практически всегда

был первопроходцем и лидером

в реализации этих продуктовых идей

– Какие инвестиционные стратегии актуальны сегодня? На что советуете инвесторам обращать особое внимание?

– На сегодня самой актуальной стратегией является индивидуальное финансовое планирование. Я бы рекомендовала инвесторам начать именно с него. Без четкой стратегии и торгового плана нет постоянной доходности.

Как факт, впервые за 40 лет инфляция в США составила 6,5% на конец ноября 2021 года, что делает традиционные вложения в облигации инвестиционного качества не столь привлекательными для инвестора, так как доходность составляет не выше 4% годовых. Если ее скорректировать на инфляцию, то получится отрицательная доходность.

Могу отметить, что в А-Клубе есть предложения, которые позволят обеспечить доходность выше инфляции при умеренном уровне риска.

– Какие критерии выбора, с точки зрения клиентов, можно в текущих экономических условиях назвать основополагающими? Надежность, прибыльность, какие-то дополнительные предложения?

– Как ни парадоксально, основным критерием является степень участия клиента в вопросах инвестирования. А далее классические срок, доходность, риск, валюта – это уже индивидуальный выбор каждого клиента.

Универсальные критерии отбора инвестиционного продукта – редко, когда используются для клиентов нашего Private Banking. Я считаю, что универсальные решения на рынке не могут в полной мере закрыть все потребности наших клиентов. Для нас важно то, какие финансовые и инвестиционные задачи ставит перед нами клиент. Исходя из этого, и формируются некие критерии отбора инвестиционного предложения.

– Сейчас многие банки, особенно их Private-сегменты, уделяют внимание ESG-стратегиям. Какова ваша позиция по этому вопросу?

– По сути, ESG уже становится философией бизнеса. В настоящее время многие компании начали внедрять в свою деятельность принципы ответственного отношения к окружающей среде, социальной ответственности и высокого качества корпоративного управления. Я абсолютно поддерживаю такое качественное развитие.

В АО «Альфа-Банк» уже сегодня сформированы и работают ключевые ESG- инициативы, которые касаются трех принципов стратегии.

Для клиентов А-Клуба, которые желают привести свои инвестиционные цели в соответствие не только со своими финансовыми планами, но и со своими принципами и взглядами на жизнь, у нас есть интересные предложения ESG-инвестиционных продуктов. Например, стратегия «Альфа Зеленые инвестиции» – возможность инвестировать в альтернативную энергетику и ESG-компании (реализуем совместно с УК Альфа-Капитал), или Alfa Elements «Альтернативная энергетика» – инвестиции в компании, развивающие современные решения в области возобновляемых источников генерации электроэнергии, это абсолютно эксклюзивный продукт со страховой оболочкой и возможностью инвестировать в тематический портфель акций.

– Может ли Private Banking полностью или, по крайней мере, большей частью переехать в digital?

– Безусловно, удобство и надежность digital-среды – это одно из наших конкурентных преимуществ. Но общение клиента и финансового советника остается очень важным аспектом, я бы даже сказала, ключевым, в рамках А-Клуба.

Только прямой человеческий контакт

и формирует доверие,

без которого наша работа невозможна.

Это основа нашего бизнеса

Private Banking базируется на принципах личного контакта клиента с финансовым советником, доверии и упреждении ожиданий клиента. Только прямой человеческий контакт и формирует доверие, без которого наша работа невозможна. Это основа нашего бизнеса.

Часто все начинается с банковских услуг (Daily Banking), потом у клиента появляется инвестиционный портфель, далее начинают формироваться запросы на продукты Lifestyle, вопросы юридического, налогового характера, которые зачастую мы решаем нестандартными способами.

– Помогает ли в работе вашего сегмента стратегия по «фиджитализации» отделений? Или у вас, что называется, «особый мир» и «особый путь»?

– Вы правильно заметили, Рrivate Banking – это особый мир и особый путь. У нас очень тонко переплетаются digital-технологии, которые упрощают жизнь клиенту, делают услуги комфортными, быстрыми по оформлению и «камерность», личный контакт, индивидуальный подход к каждому клиенту. Безопасность и конфиденциальность – это «святая святых» А-Клуба и всей нашей команды.

Если говорить про принципиально новые phygital-офисы банка, где сочетаются физические и цифровые каналы обслуживания, это абсолютно новый, заданный банком тренд, где открытость пространства, много света, интерьер напоминает коворкинг, или даже кафе. Это новаторски и модно. Хочу отметить, что все клиенты, кто был в phygital- офисах банка, отмечают это. Но такой формат не совсем походит для клиентов А-Клуба, которые любят элитарность и закрытость.

– Вы руководите А-клубом уже более года. Каких поставленных целей вы достигли за это время? Какие изменения в работе клуба можете отметить за этот год?

– Сейчас уже смело могу сказать, что мой опыт работы с корпоративными клиентами мне очень сильно помогает. Это касается и решения задач клиента в сочетании реализации идей как для компании, так и для собственника бизнеса одновременно, и главное, своевременного выявления таких потребностей.

В 2021 году нам удалось изменить структуру активов под управлением, а именно увеличивается доля инвестиционного бизнеса, усложняются, в хорошем смысле этого слова, финансовые решения, которые мы предлагаем нашим клиентам. Если честно, мы стремимся развиваться, опережая рынок.

Хочу отдельно поблагодарить свою команду частных банкиров за умение находить максимально эффективные решения и чувствовать или предвосхищать, когда у клиента появляется или меняется потребность, за готовность к изменениям и саморазвитию.

Друзья, поздравляю с наступающим Новым годом! Желаю креативного мышления, сказочного везения, финансового благополучия и, конечно, здоровья! Реклама