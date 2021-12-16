В Новосибирске завели уголовное дело после удара током в троллейбусе

Василий Попов
 
Уголовное дело после удара током в троллейбусе возбудили в Новосибирске
Фото: архив "Континента Сибирь"

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту травмирования током женщины в троллейбусе в Новосибирске.

Сотрудники СУ СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело после удара током 55-летней пассажирки троллейбуса №13 в Новосибирске, сообщает пресс-служба ведомства. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

По данным следствия, инцидент произошел 16 февраля на остановке «Ольги Жилиной» в Центральном районе Новосибирска. При входе в троллейбус №13 55-летняя женщина, поднимаясь по ступеням транспорта, получила удар током.

«В настоящее время по уголовному делу следователем проводится необходимый комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Устанавливаются причины и условия инцидента», — указано в сообщении.

Отметим, 5 декабря в Новосибирске мужчину и его 6-летнего ребенка ударило током в троллейбусе №10. Тремя днями ранее аналогичный инцидент произошел с девушкой в троллейбусе №23. Правоохранители организовали проверки.

По данным представителей группы компаний «Сибирская Ассистанская Компания», одной из причин таких происшествий может быть изношенность электротранспорта. Они обратились к генеральному прокурору РФ с просьбой проверить соблюдение законодательства, регулирующего проведение техосмотров электротранспорта, в Сибирском, Дальневосточном и Уральском федеральных округах.

Напомним, ранее депутат горсовета Новосибирска Андрей Гудовский предложил избавить город от троллейбусов. «Есть ГЭТ, на который мы в год тратим от 300- 500 миллионов рублей, просто помогаем. Потому что троллейбусы – это дрова, которые выбрасывать уже пора. Всю контактную сеть нужно взять и убрать. Тем более, к нам в город сто автобусов приходят – может мы просто поменяем», — отметил депутат.

В середине ноября мэр Новосибирска Анатолий Локоть сообщил, что городские власти не планируют отказываться от электротранспорта. Новосибирск продолжит курс на общее развитие электрического транспорта.

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