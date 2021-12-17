Боюсь показаться ретроградом и каким-нибудь «консерватором», но попытаюсь высказать свое мнение на довольно животрепещущую тему. Она касается не только моей компании, которая работает в четырех крупнейших регионах РФ, но и большинства промышленных предприятий страны.

Раньше, в Советском Союзе, существовала уголовная статья «За тунеядство». То есть арестовывали людей, которые уклонялись от любой работы. Теперь все изменилось в абсолютно противоположном направлении: сегодня не работать — это активно поощряемая, по факту, политика. Вот такая парадоксальная по нынешним временам мысль.

90 процентов выпускников наших школ любыми (в том числе коммерческими) путями поступает в вузы. И как бы шатко иль валко их заканчивают. А с дипломом о «высшем» образовании человек уже никогда не встанет к слесарному или другому станку, не сядет за баранку грузовика и т. п.

В стране — жесточайший дефицит рабочей силы! Потому что после получения диплома все хотят стать «менеджерами» хоть по какому профилю, но «менеджерами». Или «фрилансерами» и т. п. У меня и на других многих предприятиях сидят такие «менеджеры» и целыми днями пялятся в компьютеры, причем, по моим точным замерам, примерно половина рабочего времени у них уходит на игры и любительскую информацию в интернете. И это менеджеры, которые в среднем получают по 50 тысяч рублей в месяц. Я их часто спрашиваю: вот у тебя двое детей, как можно их прокормить, обучить, одеть и обуть за 50 тысяч рублей в месяц?! Приди ко мне и попроси дополнительную работу в обмен на удвоение ставки. Ведь все равно ты полдня шаришься без толку в интернете! Никто еще не пришел. У меня на заводах уже грузчики получают по 100 тысяч рублей в месяц. Водители грузовиков — не меньше 80 тысяч рублей. И то — днем с огнем не найдешь! Ведь это же работать надо, а не в интернет пялиться.

Сегодня весь технический и технологический аппарат промпредприятий базируется на полупенсионерах. Сегодня найти на рынке труда сварщика, слесаря, токаря, тестовода, грамотного механника и т. п. — практически неразрешимая задача. Система среднетехнического и профучилищного образования почти полностью разрушена. Престиж рабочих профессий никак государством не поддерживается идеологически и информационно. По результатам независимых исследований, сегодня основной профессиональный приоритет молодежи — работа менеджером, клерком в банке, госслужба в любом ее проявлении, служба в правоохранительных органах любых направлений.

Мы проводили опросы молодых «специалистов» без высшего образования: что ты выберешь? У станка постоять или на дороге с «палкой»? Абсолютное большинство хочет «держать палку».

Не скрою, ситуация очень серьезная. Мы сегодня открыли несколько языковых школ для представителей Средней Азии. А уже после изучения языка обучаем профессии. Да и еще жилье предоставляем. Просто трудовая катастрофа! И это не только мое мнение, а большинства коллег, представляющих промышленность. И не видно каких-то усилий со стороны компетентных и уполномоченных по данному направлению. Госполитика, добившаяся неплохих результатов в разных сферах, здесь имеет явно зияющее белое пятно.