На сессии Законодательного собрания Новосибирской области первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков рассказал, какие федеральные трансферты и на что будут выделены региону в ближайшие три года.

Александр Жуков участвовал в работе 15-й сессии Заксобрания по видеосвязи. Сессия рассматривала проект закона об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Как напомнил первый вице-спикер российского парламента, недавно был принят федеральный бюджет, и у новосибирских депутатов есть возможность учесть при принятии главного финансового документа региона все федеральные трансферты, которые Москва планирует направить в область.

«Бюджет верстался в непростой ситуации для российской экономики с учетом эпидемиологических условий, но при этом социальная составляющая сохранена, все социальные обязательства перед гражданами будут выполнены», – подчеркнул Александр Жуков. По словам первого вице-спикера Госдумы РФ, на данный момент распределены все 100% федеральных трансфертов для Новосибирской области. В 2022 году в регион будет направлено более 56 млрд рублей. 6,4 млрд рублей – это дотации на выравнивание межбюджетных отношений. «Это поможет региону выполнить свои социальные обязательства», – выразил уверенность Александр Жуков. На повышение оплаты труда бюджетников выделено 2,3 млрд рублей.

В 2022 году должна быть готова к проведению молодежного чемпионата по хоккею многофункциональная ледовая арена. На завершение строительства будет направлено 1 млрд 613,5 млн рублей. На реконструкцию аэропорта Толмачево выделено более 4,4 млрд в 2022 году и еще 167 млн в 2023-м. На реконструкцию участков автомобильной дороги Р-254 «Иртыш» – 717 млн в 2022 и почти 5 млрд рублей на три года выделено на строительство автомобильной дороги «Чуйский тракт». «Кроме того, в бюджете России заложены средства на строительство региональных дорог. Таким образом, на дороги Новосибирской области в 2022 году будет направлено почти 1,7 млрд рублей, в 2023 – 3,4 млрд и почти 5 млрд в 2024 году. Это позволит привести в нормативное состояние 740 км региональных дорог», – рассказал Александр Жуков.

На строительство центра коллективного пользования «СКИФ» в 2022 году будет направлено 10,7 млрд рублей, в 2023 – 12,9 млрд рублей и в 2024 – 9,3 млрд рублей. Почти 2,9 млрд рублей в следующие два года будут перечислены на реконструкцию и развитие национального медицинского исследовательского центра имени академика Мешалкина. Два миллиарда рублей в 2022 году предусмотрено на строительство детского реабилитационного центра на 300 коек. «По инициативе «Единой России» и, надо сказать, не без труда, удалось добиться выделения 2 млрд рублей на строительство инфекционной больницы. Более того, 1,8 млрд рублей выделено на важнейшее направление – модернизация первичного звена здравоохранения. 72 млн рублей направлено на санитарную авиацию», – отметил Жуков.

По направлению «Образование» Новосибирской области будет выделено из федерального бюджета в 2022 году 1,9 млрд рублей на создание 14 новых школ в области, на формирование IT-инфраструктуры в учебных заведениях – 508 млн рублей и 429 млн заложено на оснащение и обновление образовательных учреждений. На строительство общежития НГТУ будет направлено 600 млн рублей, а на строительство кампуса мирового уровня НГУ – 5,8 млрд рублей в течение трех лет.

Также заложены федеральные трансферты на социальные доплаты к пенсиям, бесплатное горячее питание в начальных школах, на выплаты ежемесячных пособий для малообеспеченных семей с детьми, на программу социального контракта и другое.