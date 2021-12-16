Слеш-карьеризм и синдром вечного студента обсудят в Новосибирске эксперты

17 декабря в молодежном центре «Альтаир» на улице Романова, 23 в Новосибирске состоится дискуссия на тему «Синдром вечного студента. Где, зачем и чему учатся 30-летние». Участниками встречи станут федеральные и региональные эксперты.

В 2021 году Новосибирск станет одной из площадок II Евразийской недели межпоколенческих коммуникаций, организатором которой выступает проектная группа по межпоколенческим коммуникациям Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО). В этом году мероприятие приурочено 30-летию организации.

Сегодня во всем мире популярно выражение: нужно учиться на протяжении всей жизни (Lifelong learning). Это означает, что на протяжении всего времени человеку нужно развивать свои компетенции и приобретать новые. Такое утверждение особенно популярно среди поколения миллениалов, то есть нынешних 30-летний людей. Оно проявляется в популярности онлайн-школ, курсов, выборе нескольких профессий, появлении большого количества тренеров, коучей и другого.

На мероприятии обсудят, в частности, почему миллениалы не хотят работать на одной работе всю жизнь, как это делали прошлые поколения, можно ли успеть применить все навыки, которые получают 30-летние во время учебы. Участники встречи узнают, что такое слэш-карьеризм и почему он так популярен у 30-летних, а также где и в каком объеме нужно получать дополнительное образование, чтобы был результат.

Спикерами дискуссии выступят федеральные и региональные эксперты: заместитель мэра Новосибирска, член РАСО Артем Скатов, проектный менеджер ОЦ «ProSchool» (powered by 2GIS) Александр Адов, член проектной группы по межпоколенческим коммуникациям РАСО, педагогический дизайнер, полуфиналист Всероссийского конкурса «Лига лекторов» Российского общества «Знание» Анна Завалина и кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Елена Богданова.

Отметим, модератором дискуссии станет руководитель проектной группы по межпоколенческим коммуникациям Российской ассоциации по связям с общественностью, победитель Всероссийского конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций» Вячеслав Завалин.

Более подробную информацию о мероприятии можно получить по телефону: +7 (925) 721-21-68 или по адресу электронной почты: protocol.genr@bk.ru.