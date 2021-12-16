ГК SKY Group завершила строительство очередного жилого дома ЖК КрымSKY

Специализированный застройщик «Лотус» (входит в ГК SKY Group) завершил строительство девятого по счету дома жилого комплекса на улице Плахотного.

ЖК КрымSky — строящийся современный жилой микрорайон, расположенный в левобережье Новосибирска, представляет собой комплекс домов переменной этажности с максимальной звуко- и теплоизоляцией, оснащенных просторной прилегающей территорией, благоустроенным двором, детскими и спортивными площадками, системами видеонаблюдения. В распоряжении жителей есть автомобильная наземная парковка – на одну квартиру предназначено одно машиноместо. Все дома ЖК оборудованы скоростными лифтами, а территория оснащена энергосберегающим светодиодным освещением.

В новом сданном в эксплуатацию доме 18 этажей, свыше 6 800 кв метров жилья. Наибольшее количество квартир — двухкомнатные студии со средней ценой 3,9 млн рублей. Стоимость строительства составила более 500 млн рублей.

«Мы ставим своей целью строительство комфортного для проживания комплекса по доступным ценам, — сообщил президент ГК SKY Group Владимир Литвинов.— Одной из главных составляющих комфортности жилого комплекса мы рассматриваем инфраструктуру, т. е. наличие на территории социально-бытовых, торговых объектов, необходимых для жизни – это магазины, аптеки, зоны для занятия спортом, прогулок и т. п. Все нужное — под рукой. Приобретая жилье сегодня, горожане учитывают в первую очередь эти характеристики. Рынок новостроек – мир жесткой конкуренции. В борьбе за потребителя идет постоянная работа над повышением качества продукта, стремлением наделить его разнообразными функциями и интересным наполнением. В условиях высокой конъюнктуры рынка, жилые комплексы с развитой инфраструктурой, грамотной и продуманной концепцией, быстрее находят своего покупателя».

Масштабное строительство жилого комплекса началось в 2012 году. Проектом застройки запланировано строительство 11 жилых домов переменной этажности. ЖК «КрымSKY» вошел в список финалистов премии в области нового строительства и территориального развития URBAN AWORDS, которая выявляет наиболее качественные жилые проекты с точки зрения технического оснащения, архитектуры, благоустройства, инфраструктуры и развития городской среды в целом.

ГК «Sky Group» — динамично развивающаяся новосибирская компания. Основными видами деятельности компании являются: осуществление функций заказчика-застройщика, организация управления строительством, осуществление функций генерального подрядчика, технический надзор за строительством, осуществление технологического и строительного инжиниринга, расселение ветхого и аварийного жилого фонда, управление жилым фондом, девелопмент и реализация высокотехнологичного оборудования. Расширяет сферу деятельности, ориентируясь на внедрение передовых технологий в области строительства, используя новые технологии и инженерные решения. В портфеле компании реализованные проекты жилищного строительства «Тихие Зори», «Квартет», «ЧеховSKY», строящиеся жилищные комплексы: «КрымSKY», «Red Fox», «КубаньSKY».