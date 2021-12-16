Мэр Новосибирска прокомментировал идею собрать всех чиновников в одном здании

Общаясь с прессой 16 декабря, Анатолий Локоть рассказал о своём отношении к проекту общественно-делового центра для учреждений и ведомств Новосибирской области и планах мэрии собрать чиновников в одном здании.

16 декабря мэр Новосибирска провёл традиционный «Час прессы» в онлайн-формате. Отвечая на вопрос «Континента Сибирь», глава городской администрации оценил предложение новосибирского девелопера Валентина Тиунова о постройке общественно-делового центра рядом со зданием правительства Новосибирской области, куда могли бы быть собраны все министерства, ведомства и учреждения региона.

«Что касается вопроса об объединении на одной площадке, в некоем едином комплексе государственных органов управления, это вопрос всё-таки к губернатору, к руководству субъекта федерации», – напомнил мэр, добавив – «а вот что касается нас, то тут у нас взгляды совершенно совпадают».

Анатолий Локоть сообщил, что муниципальные власти действительно видят проблему в размещении чиновников в помещениях, разбросанных по всему Новосибирску, и в 2021 году уже активно занимаются её решением. По словам градоначальника, он видит это решение как раз в сборе персонала мэрии в одном здании: «У нас строится новое здание во дворе Дома быта, куда мы планируем перевести не просто значительную часть, а основную часть тех подразделений мэрии, которые на сегодня разбросаны по территории города Новосибирска».

Мэр заявил, что после того как муниципальные служащие будут собраны в едином комплексе, собственность, которая сегодня используется для их размещения будет пущена в финансовый оборот. «И таким образом существенно сократятся бюджетные затраты мэрии города Новосибирска», – резюмировал новосибирский градоначальник.