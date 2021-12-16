Новосибирский перевозчик ТКО пожаловался в Генпрокуратуру на бездействие МинЖКХ в отношении регоператора

Генеральный директор новосибирской компании «Оператор Эко-Сфера» Владимир Булычев направил обращение в управление Генпрокуратуры РФ по СФО с просьбой проверить законность бездействия регионального министерства ЖКХ и энергетики по контролю за деятельностью «Экологии-Новосибирск».

Копия документа имеется в распоряжении «Континента Сибирь». В своем обращении гендиректор ООО «Оператор Эко-Сфера» Владимир Булычев напомнил, что соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) на территории Новосибирской области между министерством ЖХК и энергетики региона и ООО «Экология-Новосибирск» было заключено летом 2018 года.

С 1 января 2019 года компания приступила к осуществлению деятельности регионального оператора, однако уже с апреля перестала «надлежащим образом исполнять свои обязательства» по своевременным расчетам с перевозчиками ТКО. Он уточнил, что к концу 2019 года «Экология-Новосибирск» рассчиталась с операторами по транспортированию ТКО в среднем на 60% от всего объема оказанных услуг.

Владимир Булычев утверждает в обращении, что министерство еще в 2019 году могло лишить регоператора статуса в связи с задолженностью перед перевозчиками ТКО. По его данным, размер задолженности на тот момент превышал двенадцатую часть необходимой валовой выручки компании, что является основанием для такого решения. В 2020 году размер долга регоператора также превышал допустимый показатель. Он уточнил, что в настоящее арбитражные суды рассматривают иски к ООО «Экология-Новосибирск» на общую сумму около 1,2 млрд руб., часть из которых уже взыскана решениями суда первой инстанции.

В обращении указано, что рост дебиторской задолженности компании и непринятие мер по лишению ООО «Экология-Новосибирск» статуса регоператора по обращению с ТКО привели к тому, что в декабре участники организации обратились в арбитражный суд с заявлением о самобанкротстве. Он уточнил, что последствия бездействия министерства ЖХК и энергетики региона «ложатся на плечи налогоплательщиков», которые уже оплатили услуги обращению с ТКО, однако теперь будут вынуждены оплачивать эту услугу своими налогами.

«В соответствии с соглашением, в случае, если одна из сторон не рассчитывается (в данном случае — «Экология-Новосибирск»), то это делает вторая сторона (министерство ЖКХ). Если «Экология-Новосибирск» сейчас не сможет рассчитаться с транспортниками, то пострадает бюджет. Поэтому я был вынужден написать обращение в прокуратуру», — сообщил «Континенту Сибирь» Владимир Булычев.

Он уточнил, что не стал обращаться в областное ведомство, так как считает, что на рынке действует федеральный игрок («Экология Новосибирск» входит в федеральную группу компаний «ВИС» — «КС»). По словам гендиректора компании, в ближайшее время он направит письмо полномочному представителю президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолию Серышеву и президенту России Владимиру Путину по поводу рассматриваемой ситуации.

Напомним, что в рамках пресс-конференции 16 декабря мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил о готовности городского предприятия МУП «Спецавтохозяйство» при необходимости взять на себя функции регоператора по обращению с ТКО.