Суд арестовал на два месяца президента холдинговой компании «СДС» Михаила Федяева. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Центральный районный суд Кемерово арестовал на два месяца президента холдинговой компании «СДС», владеющего через ХК «СДС-Уголь» шахтой «Листвяжная» Михаила Федяева, сообщается на сайте суда. Он останется под стражей до 14 февраля.

«Суд рассмотрел ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении президента холдинговой компании «СДС». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 201 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями повлекшее тяжкие последствия)», — прокомментировала решение Центрального районного суда Кемерово старший помощник прокурора Кемеровской области Елена Тушкевич. Комментарий размещен в телеграм-канале прокуратуры Кемеровской области-Кузбасса.

Мера пресечения также избрана генеральному директору «Листвяжной» Геннадию Алексееву, техническому директору Антону Якутову и главному инженеру шахты Анатолию Лобанову — их заключили под стражу до 25 января. Как сообщила Елена Тушкевич, их обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 217 УК РФ (Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Информация о задержании владельца холдинга «СДС» Михаила Федяева появилась накануне, 15 декабря. Ему принадлежит 50% акций отраслевого холдинга «СДС» — АО ХК «СДС-Уголь», куда входит ООО «Шахта «Листвяжная», где 25 ноября в результате взрыва метана погиб 51 человек.

Холдинговая компания «СДС» осуществляла несколько крупных строительных проектов на территории Новосибирской области. К ним относятся микрорайон «Легендарный-Северный» на месте бывшего аэропорта, а также новая ледовая арена.

В ходе пресс-конференции 15 декабря губернатор Новосибирской области Андрей Травников выразил надежду, что задержание Федяева не повлияет на работу той части холдинга, которая осуществляет строительство объектов в регионе.