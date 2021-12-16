Погодные аномалии прогнозируют синоптики в Западной Сибири

Синоптики предупреждают о погодных аномалиях в некоторых регионах России. Так, в частности, в ближайшие дни температура ниже нормы на 12-16 градусов прогнозируется на севере Западной Сибири. На юге Западной Сибири ожидается температура выше нормы на 7-10 градусов.

По словам Романа Вильфанда, с субботы-понедельника температура ниже нормы на 12-16 градусов ожидается на севере Западной и Средней Сибири, европейской части России, Урала и Красноярского края. При этом на юге Западной Сибири, Красноярского и Забайкальского краев, в Хакасии, Якутской области, Тыве и Бурятии температура прогнозируется на 7-10 градусов выше нормы.

«Юг европейской части России, Западной Сибири, юг Красноярского края, Хакасия, Якутская область, Забайкальский край, Тыва, Бурятия — тут температура будет выше нормы на 7-10 градусов. Будет очень резкое различие между севером и югом», — сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГСМ», 16 декабря температура воздуха в Новосибирской области составит -5…-10 градусов, местами ожидается умеренный снег, на дорогах гололедица. Ветер западный, 3-8 м/с, местами порывы до 13 метров в секунду. В ночь с 16 на 17 декабря столбик термометра будет на отметке -5…-10 градусов, местами похолодание до -16 градусов. Днем ожидается потепление до 0…-5 градусов. Ветер юго-западный, его скорость днем составит 7-12, местами порывы до 17 метров в секунду.

В ночь 18 декабря столбик термометра упадет до -4…-9 градусов, в отдельных районах ожидается небольшой и умеренный снег, метели. Днем воздух прогреется до 0…-5 градусов. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 м/с.