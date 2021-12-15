Эксперты назвали причины взрыва на АГЗС в Новосибирске

В Сибирском управлении Ростехнадзора завершили техническое расследование причин аварии на АГЗС компании «СибГаз» в Новосибирске, сообщает пресс-служба управления.

Комиссия Сибирского управления Ростехнадзора завершила техническое расследование причин аварии на АГЗС ООО «СибГаз» в Новосибирске.

В ходе расследования комиссия совместно с экспертной группой установила, что на площадке АГЗС в нарушение проектных решений эксплуатировалось четыре резервуара 10 куб. м., 20 куб. м., 30 куб. м. и 36 куб. м. вместо одного проектного 10 куб м., эксплуатация трех резервуаров осуществлялась с рабочим давлением 1,6 мегапаскаль (МПа).

«По совокупности указанных данных АГЗС должна была быть идентифицирована как опасный производственный объект III класса, для эксплуатации которого юридическое лицо ООО «СибГаз» должно иметь соответствующую лицензию», — указано в сообщении.

При этом АГЗС была зарегистрирована как объект IV класса опасности. В пресс-службе управления уточнили, что в отношении таких объектов плановые надзорные мероприятия не осуществляются, данный вид деятельности не лицензируется.

«В ходе расследования комиссией были установлены основные причины аварии: Разгерметизация (механическое разрушение) рукава высокого давления паровой фазы, подключенного от компрессора к резервуару 30 куб.м. при выполнении сливо-наливных операций; Рукава для сливо-наливных работ не подвергались гидравлическому испытанию на прочность, не имели защиты от статического электричества», — уточняется в сообщении.

Кроме того, на резервуаре 30 куб.м. отсутствовали устройства, прекращающие выход сжиженного углеводородного газа (СУГ) при его несанкционированном выбросе при разгерметизации запорной арматуры, механическом повреждении технологических трубопроводов или обрыве рукавов слива-налива СУГ.

Уточняется, что дополнительные резервуары для хранения сжиженного газа были установлены владельцем АГЗС самовольно, как и компрессор с розеткой для его подключения, электродвигатель для перекачки сжиженного газа, не предусмотренный проектной документацией.

Эксперты также установили, что компрессор на АГЗС эксплуатировался без автоматики безопасности — средств блокировки и сигнализации, а проведение сливо-наливных операций проводились без заземления автоцистерны и соединительных рукавов.

Напомним, ООО «СибГаз» принадлежит газозаправочная станция, взорвавшаяся в середине июня на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. В результате пожара пострадали 34 человека. Правоохранители возбудили уголовные дела в отношении собственника АГЗС, генерального директора и инженера компании «СибГаз». После аварии на станции прокуратура Новосибирской области обнаружила 280 нарушений на АГЗС региона.