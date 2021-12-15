Сроки ремонта большого зала Новосибирской консерватории сдвинулись на год

Ремонт большого зала Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки завершится не ранее ноября следующего года, сообщила в ходе пресс-конференции, прошедшей на площадке ТАСС, министр культуры региона Наталья Ярославцева. Закончить ремонт планировалось в конце 2021 года.

По словам министра, увеличение срока проведения ремонтных работ в большом зале Новосибирской консерватории связано с изменением проекта.

«К большому сожалению, проект вовремя не был изменен. Он изменился в ходе начала ремонта, поэтому это затянуло проектные работы и экспертизу. Сейчас они прошли стадию экспертизы, но поскольку она не была завершена, некоторые работы нельзя было начинать», — отметила Наталья Ярославцева.

Она отметила, что до получения положительного заключения экспертизы на объекте был выполнен ряд предварительных работ. Так, в частности, на первом этаже здания обустроили кафе для студентов, сделали крышу, потолок, убрали панно и орган — установкой последнего займутся специалисты из Германии в феврале 2022 года.

«Мы все мечтали, что 1 сентября откроем. <…> Я сразу сказала, что это вряд ли реально. Если в ноябре следующего года только откроем», — сказала министр. Она добавила, что стоимость проекта увеличилась до 800 млн рублей — начальная цена составляла 100 млн рублей.

Отметим, в мае в пресс-службе правительства Новосибирской области сообщили, что работы на объекте завершатся до конца 2021 года. Кроме ремонта зала консерватории, специалисты проводят работы в общежитиях учреждения.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что в Новосибирске здание драматического театра Афанасьева планируется сдать раньше срока — к 1 сентября 2022 года. Уже сейчас готовность объекта составляет более 65%.