«МегаФон» предложил новый формат оплаты покупок «Купи сейчас, плати потом»

Розничная сеть «МегаФона» предложила клиентам оплачивать товары частями без процентов и оформления кредитного договора. Услуга реализована на базе финтех-платформы PayStep, разработанной компанией ЦФТ.

Финтех сервис PayStep, на базе которого работает новая услуга «МегаФона», дает возможность осуществлять продажи в формате BNPL (Buy now, pay later / «Покупай сейчас, плати позже»). Это первое в РФ полнофункциональное решение для поддержки BNPL как в цифровых каналах, так и в салонах продаж.

Новый сервис позволяет покупать любые товары в салонах «МегаФона» стоимостью до 30 тыс. рублей, разделив оплату на четыре равные части. При покупке клиент вносит 25% от стоимости в розничном магазине. Далее раз в две недели необходимо оплачивать ещё по 25% или погасить остаток досрочно единым платежом.

«Мы считаем, что новый сервис имеет большие перспективы на рынке. Это альтернативный финансовый инструмент, позволяющий покупателям практически мгновенно получить нужный товар, – комментирует генеральный директор «МегаФон Ритейл» Владимир Скурихин. – Пилотный проект стартовал в 10 регионах России. В следующем году мы планируем сделать услугу доступной по всех регионах, если она будет пользоваться высоким спросом».

Новый формат оплаты не предусматривает комиссий и процентов, а также не требует заключения кредитного договора. В отличие от рассрочек и кредитов для совершения покупки частями необходимо предоставить минимум информации: номер телефона, фамилию и имя, дату рождения и фото. Процесс оформления услуги занимает около двух минут и предоставляется гражданам РФ и стран СНГ.

По результатам первых дней пилота наиболее востребованными в рамках услуги стали смартфоны, беспроводные наушники и аксессуары.