В администрации красноярского Канска прошли обыски по делу о мошенничестве

Силовики провели обыски по уголовному делу о мошенничестве в здании администрации города Канска Красноярского края. По предварительной информации, оперативные мероприятия прошли в том числе в кабинете замглавы города.

Об оперативно-розыскных мероприятиях в администрации Канска Красноярского края сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МВД по региону 15 декабря. Как рассказали в ведомстве, обыски прошли в связи с ранее заведённым уголовным делом о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

О каком именно уголовном деле идёт речь, правоохранители не уточнили, однако, по неподтверждённой информации, поводом для оперативных мероприятий стало дело в отношении «чёрной» риелторши из Канска, продававшей чужие квартиры.

По данным Telegram-канала Kras Mash, обыски прошли в кабинетах начальника отдела по учёту и муниципальному жилищному контролю управления строительства и ЖКХ Александра Позднякова и заместителя главы города Петра Иванца.

Напомним, 14 декабря в Новосибирской области было утверждено обвинение экс-начальнице отдела регионального министерства труда и соцразвития за неосвоение средств на предоставление жилья детям-сиротам.