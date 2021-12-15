Передача полномочий в этой области региональным властям, по мнению ученых, угрожает сохранению культурного наследия страны.

13 декабря 2021 года прошла всероссийская онлайн-конференцияя, организованная Институтом археологии и этнографии (ИАЭТ СО РАН, Новосибирск), в которой приняли участие представители академических институтов страны (ИАЭТ СОРАН, Институт археологии РАН, Институт истории материальной культуры РАН и др.), представители государственных органов охраны объектов культурного наследия, аттестованные эксперты министерства культуры РФ, члены Российского исторического общества.

Согласно предлагаемым изменениям, полномочия по утверждению границ территорий, где, по оценке органов охраны объектов культурного наследия, могут находиться объекты археологического наследия, передаются органам государственной власти субъектов РФ. Только в этих границах будет сохранена необходимость государственной историко-культурной экспертизы (ГИКЭ) земель, направленной на поиск объектов археологического наследия перед хозяйственным освоением территории. При этом, никакого выделения средств федерального бюджета на эти цели не предполагается. Эксперты, принявшие участие в обсуждении законопроекта, с таким подходом категорически не согласны.

«Передача полномочий от федеральных властей региональным грозит разрушить сложившуюся систему охраны памятников, нашего культурного наследия», — подчеркнул в беседе с корреспондентом «Континет Сибирь» эксперт по историко-культурному наследию Новосибирской области, ведущий научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Андрей Бородовский.

С одной стороны, региональные власти, в виду нехватки средств в бюджете и под давлением местного бизнеса, по его мнению, могут значительно сократить или фактически упразднить проведение историко-культурной экспертизы на своей территории, что приведет к уничтожению ценных археологических объектов в интересах сиюминутной выгоды.

А с другой – отсутствие единых подходов к сохранению культурного наследия на всей территории страны приведет к распаду единого культурного пространства, и в будущем (как показал опыт распада СССР) может стать причиной острых социальных, политических и этнических конфликтов.

Эти опасения были изложены в итоговой резолюции, принятой участниками онлайн-конференции. И первая реакция на мнение ученых уже последовала – обсуждение законопроекта в Госдуме отложено. Но успокаиваться рано, уверен Андрей Бородовский. «К сожалению, у нас до сих пор не сложилось понимания того, что археологические памятники – это тоже ценный ресурс, а не просто помеха для строительства объекта. И доход от туризма может принести в казну больше доходов, чем налоги с объекта, выстроенного на этой площадке. А потому остается риск повторной попытки со стороны строительного лобби продавить принятие таких поправок», – выразил опасения ученый.