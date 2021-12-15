Областной суд не удовлетворил иск томичей об отмене QR-кодов

Томский облсуд отказал в удовлетворении коллективного иска об отмене QR-кодов, заявителями по которому выступили почти пять тысяч жителей региона. Участники планируют оспаривать решение в вышестоящих инстанциях.

Томский областной суд отказал в удовлетворении коллективного иска об отмене применения системы QR-кодов, который направили 4760 человек к правительству региона в лице губернатора Сергея Жвачкина. Об этом рассказала адвокат и соистец Елена Волосожар в Instagram.

«Длинная речь прокурора, по сути — вода водой, в целом сводилась к оценке Распоряжения Администрации как соответствующего федеральному законодательству и Конституции РФ. Но в общих чертах, без подробностей», — прокомментировала юрист судебное решение в соцсети. Она отметила, что решение будет обжаловано после подготовки мотивированной части 24 декабря.

Напомним, коллективный иск об отмене QR-кодов жители Томской области подали в начале декабря. По мнению томичей, ограничительная мера противоречит Конституции РФ, а также федеральным и международным законам.

Обязательство предъявлять свидетельство о прохождении вакцинации от COVID-19 или справку о перенесении заболевания было введено в Томской области 25 октября. Система QR-кодов действует в регионе в заведениях общепита, торгово-развлекательных центрах, фитнес-клубах и спортивных залах, салонах красоты, учреждениях культуры и местах временного размещения. Сотрудники перечисленных сфер, согласно местному постановлению, должны быть привиты.

Ранее также сообщалось о том, что в декабре в Красноярском крае суд отказал в удовлетворении иска адвокату, оспаривающему обязательную вакцинацию работников организаций. Также в начале месяца в суд обратилась жительница Омской области, которую не пустили в торговый центр без QR-кода.