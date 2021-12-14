Арбитражный суд Новосибирской области встал на сторону арендатора двух участков земли рядом с Октябрьским мостом, которые изъяли для строительства дороги к многофункциональной ледовой арене. Мэрия Новосибирска должна выплатить компании компенсацию.

Как установил Арбитражный суд, земельные участки, о которых идет речь в иске АО «Спас на воде «Наутилус» (по данным сервиса Rusprofile, управляющая организация – ООО ТЗК «СЕВЕРНЫЙ») к муниципалитету, были изъяты по постановлению мэрии № 4161 еще в ноябре 2019 года. Однако арендатор не получил, причитающуюся по закону компенсацию. Более того, несмотря на то, что на изъятых участках уже идет строительство дороги к многофункциональной арене (это территория между улицей Стартовой и котлованом «Горский»), на землю продолжает начисляться арендная плата.

Заслушав обе стороны процесса, суд 12 декабря удовлетворил исковые требования арендатора и обязал муниципалитет исполнить постановление от 2019 года об изъятии у АО «Спас на воде «Наутилус» земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:000000:30608; 54:35:064405:36 «путем подписания соглашения об изъятии недвижимости в срок не позднее 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу».

Также суд обязал мэрию Новосибирска в месячный срок со дня вступления решения в законную силу определить размер возмещения за изымаемые земельные участки «путем организации проведения оценки рыночной стоимости права аренды на земельные участки». В противном случае, с муниципалитета будет взыскана неустойка в пользу арендатора в размере 1000 рублей в день.

Решение Арбитражного суда Новосибирской области может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Седьмой арбитражный апелляционный суд города Томска.

Напомним, на строительство дорожной сети вокруг многофункциональной ледовой арены, возводимой в районе Октябрьского моста, будет направлено 4 млрд рублей. В начале декабря строящийся ледовые дворец в Новосибирске посетил первый заместитель министра спорта РФ Азат Кадыров. 6 декабря строительство проинспектировал полпред президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.