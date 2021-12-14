Недвижимость или ценные бумаги? Во что сегодня вкладываться сибирякам?

Уходящий год оставил у инвесторов немало вопросов: от макроэкономических ожиданий до отдельных реформ, способных «встряхнуть» весь инвестиционный рынок. Например, введения «экзамена на права» для новых инвесторов или появления «целевых» индивидуальных инвестиционных счетов. Как советуют поступать в сложившейся ситуации эксперты – в матариале «Континента Сибирь».

12 декабря в Новосибирском государственном университете экономики и управления (НГУЭУ) прошел форум «Умные инвестиции». Он стал площадкой, на которой инвесторы, как потенциальные, так и действующие, могли поговорить с представителями брокерских организаций, а также их регулятором и задать все интересующие вопросы.

«Основная задача форума – собрать на одной площадке инвесторов и профессиональных участников финансового рынка, которые смогли бы достаточно подробно рассказать с профессиональной точки зрения, каким образом инвестиции сделать умными, – отметила заведующая кафедрой финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Нина Протас. – За финансовым рынком – будущее. Мы не так давно смотрели анализ финансового рынка: Россия пока находится на точке развития финансового рынка США 80-х годов. То есть у нас потенциал есть, однозначно мы должны понимать, что финансовые инструменты расширяют наши возможности, увеличивают наш доход».

Президент НГУЭУ, д.э.н. Александр Новиков, модерировавший встречу, констатировал, что «американская» модель инвестиционного рынка в России не прижилась. «Мы предполагали, что со временем сложится нечто подобное Комиссии по ценным бумагам и биржам, действующей независимо, параллельно Центробанку, минфину и другим регуляторам. Но все в итоге вернулось к «европейской» модели, биржевой рынок вошел в ту же вертикаль, что и банковская отрасль, а вся власть досталась Банку России. Который, хочу заметить, действует очень активно и движется в правильном направлении».

Финансового регулятора на форуме представлял начальник экономического управления Сибирского ГУ Банка России Евгений Хацкевич. Он обозначил три ключевые цели ЦБ в области инвестиционной политики. Во-первых, сделать этот рынок более прозрачным и доверительным. Во-вторых, добиться того, чтобы он максимально удовлетворял потребности экономики в инвестициях. В-третьих, обеспечить достаточную финансовую стабильность, чтобы люди приходили на финансовый рынок всерьез и надолго. Проще говоря, разрушить стереотип о том, что брокерские счета открывают только спекулянты, действующие по принципу «налетел – схватил – улетел».

«Если говорить коротко, то Банк России будет способствовать тому, чтобы правила игры на рынке были для всех просты, понятны и справедливы, чтобы основные игроки соблюдали этические нормы и правила. Чтобы не происходило навязывание сложных, непонятных продуктов, полных рисками, которые частный инвестор затрудняется просчитать», – резюмировал он.

И введение «экзамена на права» для неквалифицированных инвесторов – далеко не последний шаг.

Хотите поторговать – сдайте экзамен

Требование ЦБ об обязательном тестировании инвесторов, желающих вложить средства в сложные финансовые активы, вступило в силу 1 октября этого года. Список бумаг и активов, для доступа к которым теперь требуется тестирование, выложен на сайте регулятора. Сюда входят иностранные ценные бумаги, российские акции третьего уровня листинга Мосбиржи, не включенные в котировальные списки, облигации компаний с рейтингом ниже BBB+, все виды опционов и фьючерсов, структурные облигации, доходность которых зависит от внешних факторов, паи закрытых ПИФов, где управляющая компания не обязана выкупать паи и некоторые другие продукты.

На первый взгляд, можно предположить, что неподготовленный инвестор в такие бумаги и не сунется, выбрав что-нибудь попроще и понадежнее. Однако, по словам директора филиала АО «Открытие Брокер» («Открытие Инвестиции») в Новосибирске Андрея Шаламова, самые неподготовленные инвесторы очень часто выбирают самые рискованные продукты – просто на том основании, что видят наиболее высокую доходность. «Мы видим, как горят глаза этих людей – и после выбора какой-нибудь рискованной ценной бумаги их путь на финансовом рынке обычно заканчивается, – пояснил он. – Поэтому и было введено тестирование. Некоторые брокеры готовы даже оплачивать успешное прохождение. Но для старта я бы порекомендовал коллективные и менее рискованные продукты. Например, паевые фонды – у них очень надежное управление, Центробанк внимательно за ними следит, это хороший вариант для того, чтобы и опыт наработать, и деньги не потерять».

Что представляет собой этот тест? Он разделен на два блока: «Самооценка» и «Знания». В первом блоке потенциальный инвестор отвечает на вопросы о том, есть ли у него знания о финансовом инструменте, какой опыт работы с данным инструментом у него есть и так далее. На доступ к инструменту влияет только блок «Знания», где инвестор должен ответить на четыре вопроса о том, как считается налогооблагаемый доход в России и так далее. Чтобы пройти тест, нужно правильно ответить на все четыре вопроса. Если инвестор этого не сможет – нет, однозначного запрета на работу он не получит, но в этом случае брокер будет обязан предупредить его о всех рисках работы. Плюс, максимальная сумма инвестиции будет ограничена суммой в 100 тыс. рублей. В то же время, если инвестор не сдал тест, он может его тут же пересдать сколько угодно раз.

Интерес к такого рода активам подтвердил и тот факт, что едва ли не самой востребованной площадкой форума – особенно среди молодежи – по оценке «Континента Сибирь», стало представительство компании Freedom Finance, которая традиционно преподносит как один из своих козырей работу на международных рынках. Повышенный интерес к иностранным активам ранее также подтвердили «Тинькофф инвестиции», БКС, «Открытие брокер» и другие финансовые организации. И при этом, по их данным, процент инвесторов, с первого раза сдавших тест на доступ к таким активам по итогам первого месяца оказался самым низким из всех – меньше 20%.

При этом, как отметил управляющий банка ВТБ (генерального спонсора форума) по Новосибирской области Сергей Никулин, введение обязательного тестирования не отпугнула потенциальных инвесторов – за последние два месяца их приток только вырос.

В каком состоянии пришли сибиряки к началу тестирования? По информации Банка России, к 1 октября так или иначе в работе фондовой биржи участвовали более двух миллионов сибиряков – в два с половиной раза больше, чем год назад. Пятерку лидеров по количеству розничных инвесторов среди регионов Сибири возглавил Красноярский край, следом идут Новосибирская, Кемеровская, Иркутская области и Алтайский край.

Помимо брокерских счетов – тех, где инвестор сам формирует портфель активов – некоторые сибиряки приняли решение передать деньги в доверительное управление. Здесь ценные бумаги для инвестора приобретает профессиональный участник рынка ценных бумаг, исходя из риск-профиля клиента и выбранной стратегии. «Форму доверительного управления преимущественно выбирают люди, которые готовы инвестировать крупные суммы денег на долгосрочный период, – отметила первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева. – Если средний размер портфеля у клиентов на брокерском обслуживании 218 тысяч рублей, то на доверительном управлении объем почти в два раза больше. В последнем случае речь идет только о неквалифицированных инвесторах. Если говорить о квалифицированных инвесторах, стоимость портфелей исчисляется уже десятками миллионов рублей».

Активы сибиряков на брокерских счетах на 1 октября, по данным ЦБ, составили 441 млрд рублей. Портфели на доверительном управлении были оценены в 86 млрд рублей, из которых 60 млрд рублей принадлежат квалифицированным инвесторам. На брокерских счетах разброс между квалифицированными и начинающими инвесторами еще более заметен: «Большинство частных инвесторов делают только первые шаги. Об этом говорит сумма чека: у 60% остатки на брокерских счетах не превышают 10 тысяч – констатирует Евгений Хацкевич. – Значительная часть граждан только присматривается к финансовому рынку или боится сделать первый шаг. Наша общая задача – сделать так, чтобы эти первые шаги были успешными, чтобы первый опыт инвестирования не обернулся потерями, разочарованиями, утратой доверия».

ИИС-1 – последний шанс успеть

Переход количества в качество – один из ключевых тезисов форума. Как уже говорилось, среди миллионов тех, кто так или иначе влез в фондовый рынок, сегодня много финансово неграмотных. Спикеры форума привели несколько примеров того, как они могут приходить в инвестиционную отрасль. Это могут быть и «акционеры», привлеченные различными промо-акциями (и не выходящими за их пределы), и жертвы мисселинга, которым инвестиционные инструменты были попросту навязаны (что на самом деле незаконно). И параллельно с повышением финансовой грамотности населения в целом – чтобы таких случаев было меньше – регулятор начинает потихоньку сворачивать «вводные» продукты, ориентированные, прежде всего, на тех, кто только начинает работу в мире инвестиций.

В конце 2022 года финансовый рынок перестанет работать с индивидуальными инвестиционными счетами (ИИС) первого типа. Этот факт уже подтвердил на Международном банковском форуме первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов. Как именно будет проходить это закрытие, пока неясно – процедуры перехода ИИС одного типа в другой изначально предусмотрено не было.

Вообще между типами ИИС разницы практически нет – проценты те же, условия те же, налоговый вычет один и тот же. Разница в условиях их получения. Если в ИИС-1 вычет НДФЛ в размере 13% от суммы (но не более 52 тыс. рублей в год) можно получить уже по итогам первого года работы, то по ИИС-2 вычет полагается только при закрытии счета. И не раньше, чем через три года после его открытия.

Опустевшую нишу ИИС-1 планируется занять ИИС-3 с увеличенным сроком действия (до 10 лет) и поднятым «потолком». Президент-председатель правления инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков идею отмены «простых» ИИС не одобрил: «ИИС-3 на сегодня – вариант не проработанный, версия довольно кривая и вообще, на мой взгляд, регулятор перестарался с ужесточением: десять лет не снимать – это слишком долго», – прокомментировал он и добавил, что все вычеты по НДФЛ для держателей индивидуальных инвестиционных счетов обошлись бюджету в 800 млн рублей: «Вы даже на налоговые проверки «ФИНАМа» – только его – потратили больше».

Евгений Хацкевич ответил, что ИИС-1 будет закрыт потому, что за шесть лет он полностью выполнил свою задачу: «В настоящее время в процессе притока клиентов вопрос не в количестве, а в качестве самих инвесторов. Текущая наша задача – использовать льготы более рационально, чтобы продукт брали не только ради вычетов. Чтобы бизнес получал надежные источники финансирования».

Он также отметил, что сейчас прорабатывается вариант и «отраслевых» ИИС, с помощью которых инвестор может накопить на какую-то конкретную цель. В качестве примера эксперт привел ИИС типа «О» (образовательный).

Реальный сектор или ценные бумаги?

Инвестиционные варианты на форуме не ограничивались одними ценными бумагами. Гости, относящиеся к старшей возрастной группе, активно интересовались вложениями в недвижимость – в первую очередь, коммерческую. По словам сопредседателя новосибирского отделения «Деловой России», генерального директора девелоперской компании «Отелит» Евгения Бурденюка, коммерческая недвижимость сегодня – достаточно актуальная сфера для вложений. В первую очередь – небольшие ТЦ, расположенные внутри спальных районов. Особенно это касается «анклавов» новостроек. И уход изрядной части торговли в цифровое пространство, по его опыту, этому не мешает: дарксторы и пункты выдачи заказов годятся в качестве арендаторов ничуть не хуже классических магазинов.

Другие спикеры считают, что делить активы на «реальные» и «бумажные» не совсем правильно: «Я не согласен с тем, что реальный сектор противостоит чему-то «нереальному» – и те, и другие активы генерируют доход, в том числе налоговый – прокомментировал Владислав Кочетков. – И Новосибирская область показывает отличные результаты».

В то же время он отметил, что финансовый сектор сегодня растет быстрее, чем экономика в целом. Доступ к некоторым активам реального сектора, кстати, тоже может быть открыт только после тестирования – это касается, например, некоторых ПИФов.

Подводя итоги встречи, партнер по развитию брокерского бизнеса Компании «БКС Мир Инвестиций» Денис Дзядко предложил не только проводить подобные форумы как можно чаще, но и сделать управление личными финансами обязательной университетской или даже школьной дисциплиной. «Я считаю это обязательным навыком, которым должны овладеть все», – отметил Денис Дзядко.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Павел Новгородов, ректор НГУЭУ

– В последние годы был резкий приток частных инвесторов на рынок, на Московской бирже было открыто рекордное количество счетов, и это породило много вопросов в профессиональной среде: что делать с таким наплывом инвесторов? Как с ними работать? Очень многие, на взгляд регулятора, не являются компетентными, чтобы работать на рынке. В условиях определенной нестабильности на рынке банковские продукты не всегда могут обеспечить хотя бы инфляцию, а финансовый рынок предоставляет возможность не потерять нажитое. В этом смысле, я считаю, финансовый рынок – это не только про заработок, но и, в том числе, про важную социальную функцию.

Регина Дзикавичюте, территориальный директор Freedom Finance в Новосибирске

– Мы встретили на форуме в том числе наших действующих клиентов, которые пришли, чтобы услышать остальных участников рынка. Я считаю, что в идеале инвестиционный или брокерский счет должен быть у каждого человека, как сейчас банковская карта. Мы всегда будем поддерживать такие форумы, как «Умные инвестиции». Если весь город будет знать, что по осени или зимой в НГУЭУ будет проходить большое городское мероприятие, посвященное инвестициям, рискам и финансам, то это было бы очень хорошей традицией.

– Владимир Баликоев, профессор кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ, д.э.н.

– Нам еще много чего предстоит сделать. Потому что мы видим, что половина наших сограждан относится к деятельности финансовых организаций с недоверием. И не потому, что банки работают плохо или из-за воспоминаний о «лихих 90-х». Тут все гораздо глубже. Если человек, как уже отмечали наши коллеги из финансового сектора, влезет во что-то опасное и проиграет, он будет винить не себя – и даже не брокера. Он будет винить государство – за то, что допустило, за то, что не остановило. Отсюда и наша основная задача – финансовое просвещение. А наш форум, мне кажется, вполне может стать ежегодным.