Депутаты комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Законодательного собрания Новосибирской области рассмотрели основные параметры бюджета на предстоящие три года. Его традиционно согласовывают перед вторым и итоговым третьем чтением, которые будут обсуждаться в декабре в рамках двух сессий.

Заседание комитета прошло 13 декабря. Как заметил председатель комитета Федор Николаев, бюджет верстался и обсуждался особенно тщательно: к его формированию были привлечены не только депутатский корпус и правительственные структуры, а также региональные прокуратура, налоговая служба, контрольно-счетная палата и другие структуры.

Прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на будущий год – 225,8 млрд рублей, расходы – 241,6 млрд рублей. В 2023 году – 221,7 млрд рублей, расходы – 229,3 млрд рублей. В 2024 году региональные доходы ожидаются в размере 235 млрд. рублей, расходы – 240,5 млрд. рублей.

По мнению Николаева, благодаря активному предварительному обсуждению, бюджет Новосибирской области претерпел достаточно много изменений и корректировок, в большинстве своем отобразившиеся в документе. Сотни поправок коснулись дополнительного финансирования в ряде региональных проектов, касающихся строительства дорог, школ, детских садов, ФАПов, а также проектирования этих учреждений. Активно вносили поправки и депутаты, которые смогли откорректировать и перераспределить средства, выделенные в рамках наказов избирателей. Как отметил Федор Николаев, обсуждение было настолько бурным, что к его финалу – заседанию комитета по бюджетной политике – у всех его участников не должно было остаться вопросов и сомнений, касающихся разумного подхода к сверстанному бюджету. Такого же мнения придерживается и председатель законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив, заметивший, что заседание пяти специальных комиссий помогло закрыть все вопросы. Как итог – более двухсот поправок на заседании комитета утверждались блоками и нареканий ни у кого не вызвали. Таким образом, технически бюджет уже одобрен, остался последний шаг — его принятие на ближайших сессиях Законодательного собрания в декабре.