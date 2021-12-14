Опыт компании. Как реализовать проект по энергосбережению? Проект Эл 6 и ЕЭС-ГАРАНТ

На новосибирской производственной площадке Эл 6 совместно с ЕЭС-ГАРАНТ (входит в группу компаний «Т Плюс») реализуют проект по энергосбережению в рамках энергосервисного контракта. О ходе проекта и его результатах – в материале «Континента Сибирь».

Компания ЕЭС-ГАРАНТ на новосибирской производственной площадке ЭЛ 6 начала работы по реализации проекта еще в апреле 2021 года.

Как поясняют в компании, первая часть проекта была направлена на повышение энергоэффективности. На шести печах обжига установлены частотные преобразователи на дымососах, позволяющие дистанционно управлять технологическими процессами, а также снижающие потребление электроэнергии до 50% от действующего значения.

Вторая часть проекта заключалась в модернизации потолочного освещения на двух переделах: цех механической обработки и цех обжига. Была проведена замена кабеля, и установлены современные светодиодные светильники. Результатом, по данным компании, стали экономия электроэнергии, повышение производственной безопасности и улучшение условий труда для сотрудников предприятия. В настоящее время освещенность в цехах соответствует 220 LUX.

Примечательно, что проект осуществляется без затрат со стороны Эл 6, полученная экономия будет возвращена ЕЭС-ГАРАНТ по условиям трёх энергосервисных контрактов на 3,4, 2,5 и 4,5 лет. По истечении этого срока новосибирская производственная площадка будет экономить более 10 млн кВтч в год, что в денежном эквиваленте составит около 30 млн руб. Также благодаря преобразованиям, по данным предприятия, удастся снизить выбросы СО2 от 10 до 12 тыс. тонн в год.

Эл 6 (ранее Группа ЭПМ) – ведущая российская компания, специализирующаяся на выпуске углеграфитовой продукции. Основное направление деятельности – производство высокотехнологичной электродной, катодной и иной углеграфитовой продукции для предприятий сталелитейной, алюминиевой, ферросплавной, кремниевой, химической и машиностроительной отраслей. География поставок – более 60 стран мира. В компанию входят три крупнейшие производственные площадки в Новосибирске, Новочеркасске и Челябинске.