Анатолий Серышев подвел экономические итоги года по Сибирскому федеральному округу

14 декабря на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Сибирском федеральном округе обсудили основные итоги 2021 года и задачи по реализации инициатив главы государства в регионах СФО на 2022 год.

В заседании совета при полпреде президента РФ 14 декабря приняли участие главы регионов Сибирского федерального округа, а также представители важнейших служб и ведомств, размещённых на территории округа.

Анатолий Серышев отметил, что в текущем году в СФО отмечается тренд на восстановление экономики. С августа текущего года наблюдается позитивная динамика индекса промышленного производства, прирост добычи полезных ископаемых. По приведённой на заседании статистике объём производства предприятий оборонно-промышленного комплекса в 2021 году вырос почти на 24%, в том числе высокотехнологичной гражданской продукции – на 11%.

В 2021 году во всех регионах округа возросли объёмы строительства жилья. Сдано более 6 миллионов квадратных метров жилья, что на 26% превышает аналогичный показатель прошлого года. «Сейчас важно сохранить высокие темпы ввода жилья, чтобы обеспечить плановые показатели достижения национальных целей по улучшению жилищных условий граждан», – отметил полпред.

Усилиями сибирских аграриев в этом году собрано более 18,5 млн. тонн зерна. Значительный вклад внесли Алтайский край, где собрано почти 6 миллионов тонн, и Новосибирская область – 3,5 млн. тонн. «Такого урожая в округе не было более 15 лет. Благодаря этому, есть все возможности, чтобы увеличить экспорт продукции агропромышленного комплекса к 2024 году в соответствии с задачей, поставленной президентом Российской Федерации», – заявил полпред президента в СФО.

К концу 2021 года наблюдается заметное оживление во внешней торговле. По итогам 9 месяцев общий объём внешнеторгового оборота СФО составил 38,8 миллиарда долларов, что на 36% выше, чем за аналогичный период 2020 года. Положительная динамика товарооборота зафиксирована во всех сибирских регионах. Главным торговым партнёром выступает Китай, а на второе место вышел Казахстан.

Помимо экономических итогов года Анатолий Серышев акцентировал внимание участников заседания и на исполнении поручений главы государства. В частности, на необходимости цифровизации экономики, создания новых точек притяжения для молодых специалистов и учёных, комфортных условий для бизнеса.

«Прошу принять необходимые меры по исполнению поручений президента Российской Федерации, в том числе по утверждению и дальнейшей реализации региональных планов по предотвращению распространения нового штамма коронавируса», – сказал полномочный представитель, обращаясь к главам регионов Сибири в ходе обсуждения мер противодействия коронавирусной инфекции.

Анатолий Серышев и члены совета также обсудили реализацию национальных проектов, доступность школьного образования и создание комфортной среды для жизни проживающих в Сибирском федеральном округе граждан России, обеспечение жильём обманутых дольщиков, ветеранов Великой Отечественной войны и детей-сирот.