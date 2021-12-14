Депутаты Новосибирской области распределили дополнительные бюджетные расходы в 2021 году

Бюджетный комитет Законодательного собрания Новосибирской области принял поправки в проект изменений в бюджет региона 2021 года. Далее документ рассмотрят на сессии областного парламента.

Комитет Законодательного собрания Новосибирской области по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности рассмотрел изменения в закон о бюджете региона на 2021 год и плановом периоде 2022-2023 годов на заседании 14 декабря. Депутаты рекомендовали вынести документ на рассмотрение на сессии областного парламента, которая состоится в четверг.

Как сообщает пресс-служба областного Заксобрания, доходная часть регионального бюджета в 2021 году запланирована в объёме 232,9 млрд руб., расходы – в размере 234,9 млрд руб. Дефицит составит 1,9 млрд руб.

По словам председателя комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Фёдора Николаева, поправки в проект закона связаны с дополнительными доходами, трансфертами из федерального бюджета и уточнением по главным распорядителям бюджетных средств.

«Самая значительная прибавка – на увеличение зарплат бюджетников. На ряд небольших проектов. Например, завершение расчётов с контрагентами по созданию уникального природного комплекса «Савка» в Карасукском районе», — сообщил Фёдор Николаев на заседании комитета.

Как отметила на заседании начальник управления бюджетного планирования министерства финансов и налоговой политики Ирина Колотовкина, динамика собственных доходов областного бюджета во втором полугодии позволила дополнительно увеличить прогноз доходов на 12,6 млрд руб. Также 9,2 млрд руб. поступили в бюджет региона из федерального центра. При этом, по словам Колотовкиной, в этом году регион столкнулся со значительным ростом инфляции, превысившим прогнозы, которые закладывались при формировании областного бюджета.

Дополнительные расходы планируется, в частности, направить на зарплаты работников бюджетной сферы, социальную поддержку, предотвращение кредиторской задолженности, а также оплату завершения работ на строительных объектах.

Федеральные трансферты в размере 9,2 млрд руб. будут направлены на строительство объектов образования и здравоохранения, в том числе на возведение инфекционной больницы в Новосибирске по проекту ГЧП, расходы в связи с пандемией коронавируса, дорожный ремонт, модернизацию коммунальной структуры и так далее.

Кроме того, среди главных распорядителей бюджета будет распределено 925 млн руб. Как отметила Ирина Колотовкина, такая возможность связана с экономией, которая сложилась по итогам конкурсных процедур, фактически выполненными работам, а также с заявительным характером предоставления мер соцподдержки.

Напомним, депутаты горсовета Новосибирска приняли в первом чтении бюджет на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов.