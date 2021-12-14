Массовое отключение тепла произошло в домах на левом берегу Новосибирска из-за аварии на трубопроводе

В левобережье Новосибирска устраняют коммунальную аварию, оставившую без тепла и горячей воды 24 жилых дома. По данным Сибирской генерирующей компании (СГК), ремонтные работы завершатся до конца дня.

Из-за аварии на трубопроводе по улице Немировича-Данченко в Новосибирске 14 декабря без отопления и горячего водоснабжения остались 24 жилых дома, 13 административных помещений, а также детское и медицинское учреждения, сообщили в пресс-службе СГК.

«Сегодня на трубопроводе диаметром 400 миллиметров по улице Немировича-Данченко возникло повреждение. Наши бригады оперативно выехали на место и приступили к вскрытию тепловой камеры», — говорится также в сообщении.

Устранить неполадку предполагается до 22 часов. В СГК отметили, что планируется заменить участок трубы и сальниковый компенсатор, который был проложен 39 лет назад.

По данным муниципального портала систем жизнеобеспечения, 14 декабря аварийное отключение теплоснабжения и горячей воды зафиксировано в 53 жилых домах Кировского района, ещё в одном доме из-за технических неполадок отсутствует только горячая вода.

Напомним, осенью на теплосетях в Новосибирске произошла серия аварий, «Континент Сибирь» разбирался в причинах.