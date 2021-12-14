Замгенпрокурора РФ провёл в Кузбассе совещание по вопросам безопасности на шахтах

Заместитель генерального прокурора России Дмитрий Демешин побывал в Кемерово с рабочим визитом, где провёл межведомственное совещание по вопросам соблюдения законодательства в сфере охраны и оплаты труда в угольной отрасли региона. Мероприятие прошло 13 декабря.

Как сообщили в прокуратуре РФ, в совещании приняли участие губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, руководитель Роструда Михаил Иванков, работники Генеральной прокуратуры России и прокуратуры Кемеровской области, а также представители надзорных органов, предприятий и профсоюзных организаций. Кроме того, в режиме видеосвязи участвовали прокуроры ряда российских регионов, в том числе Новосибирской области, Красноярского края и Республики Хакасия.

Заместитель генпрокурора РФ напомнил, что сохранение жизни и здоровья работников относится к приоритетным задачам развития страны, поэтому вопросы безопасности на производстве должны быть в приоритете.

«Вопросы сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности являются общегосударственными задачами, определены в качестве национальных целей развития нашей страны по сохранению численности населения, увеличению продолжительности жизни, которые должны достигаться, в том числе, путем создания гражданам безопасных и благоприятных условий труда. Наивысшая степень ответственности за жизнь и здоровье людей должна обеспечиваться на объектах, представляющих особую угрозу при их эксплуатации», — подчеркнул Дмитрий Демешин.

По данным прокуратуры, за десять месяцев 2021 года в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах произошло 862 несчастных случая на производстве, из них 228 – со смертельным исходом. 49 инцидентов зафиксировано в угольной отрасли, 14 из них закончились трагически. По словам Дмитрия Демешина, их причинами стали грубые нарушения обязательных требований в сфере охраны труда и промышленной безопасности.

«В условиях безработицы, отсутствия достаточного количества рабочих мест, безденежья, люди от безысходности соглашаются на любые, в том числе опасные для жизни условия труда», — отметил заместитель генпрокурора РФ.

Также, по данным прокуратуры, в результате проверок после аварии на шахте «Листвяжная» на угольных предприятиях Кузбасса было выявлено более двух тысяч нарушений, возбуждено 837 дел об административных правонарушениях, из них 346 касаются несоблюдения нормативных требований в сфере охраны труда.

Нарушения, в частности, связаны с непроведением специальной оценки условий труда рабочих мест, несоблюдением режима труда и отдыха шахтёров, допуском к работе без средств индивидуальной защиты, а также отсутствием необходимой оценки практических и умений и навыков работников.

Как подчеркнули в прокуратуре РФ, несоблюдение закона на угольных предприятиях зачастую связана с ненадлежащей работой органов контроля.

«Не всегда принимаются своевременные и эффективные меры по пресечению нарушений обязательных требований, в том числе носящих длительный характер, представляющих непосредственную угрозу причинения вреда здоровью и жизни людей. Неполно реализуются меры профилактического характера», — сообщили в прокуратуре.

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв отметил, что необходимо принимать дополнительные меры по совершенствованию оборудования и обучению спасателей, а также разработать обновлённые правила поведения шахтёров в первые минуты после чрезвычайного происшествия и выработать новые подходы к требованиям промышленной безопасности.

Руководитель Роструда Михаил Иванков подчеркнул, что основная задача госинспекторов труда – защита прав работников, обеспечение охраны их жизни и здоровья. Он внёс предложения по изменению и дополнению имеющихся нормативных правовых актов. Они, в частности, направлены на предоставление госинспекторам полномочий по временному приостановлению работы отдельных производственных подразделений, а также предоставление оборудования при выявлении нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу жизни и здоровья рабочих. Обновлённые правовые акты также призваны обеспечить беспрепятственный доступ на предприятия представителей профсоюзов, расширить государственный контроль за соблюдением условий оплаты труда, усилить административную ответственность за нарушение требований и воспрепятствование законной деятельности инспектора и так далее.

По итогам обсуждения для каждого ведомства были определены конкретные мероприятия. Их исполнение поставлено на контроль.

Напомним, 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошёл врыв, в результате которого погиб 51 человек. По уголовному делу о нарушении требований промышленной безопасности (ч. 3 ст. 217 УК РФ), возбуждённому по факту произошедшего, проходят директор шахты Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молостов и начальник участка Сергей Герасимёнок. После трагедии также заведено уголовное дело о халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ), его фигурантами стали инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского Управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров.