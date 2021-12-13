Власти региона Сибири запретили новогодние праздники и корпоративы

Власти Республики Алтай запретили массовые новогодние мероприятия и корпоративы из-за ситуации с коронавирусом.

В Республике Алтай принято решение о запрете проведения массовых новогодних мероприятий и корпоративов в регионе в период с 15 декабря по 15 января. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства региона за подписью главы Республики Алтай Олега Хорохордина.

«Запретить с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, а также гражданам проведение массовых спортивных, зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, новогодних (рождественских) праздничных и корпоративных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера», — указано в документе.

Как сообщает пресс-центр правительства региона, решение было принято в ходе заседания оперативного штаба по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Уточняется, что за минувшую неделю в регионе зарегистрирован 231 случай заражения коронавирусом. Показатель практически не изменился в сравнении с предыдущей неделей.

«Если сейчас мы разрешим проведение корпоративных мероприятий, можем получить вспышку заболеваемости как раз на период праздников. Поэтому прошлогодний запрет на их проведение сохраняется, также сохраняется ограничение на работу предприятий общественного питания с 23:00 до 8 часов утра», — сообщил Олег Хорохордин в ходе заседания.

Отметим, при этом в Республике Алтай разрешили проводить предновогодние муниципальные сельхозярмарки в Горно-Алтайске и районных центрах с соблюдением всех санитарных норм.

По данным пресс-центра правительства региона, с начала пандемии в республике выявили 24 799 случаев заражения COVID-19. 22 610 пациентов выздоровели, умерли 529 человек. При этом завершили вакцинацию против коронавируса 90 788 человек. За минувшие сутки в Республике Алтай зарегистрировали 21 случай заражения коронавирусом.

Напомним, власти Новосибирской области планируют продлить режим повышенной готовности до конца зимнего эпидсезона. В регионе также могут расширить перечень заведений, для посещения которых требуется предъявление QR-кода.