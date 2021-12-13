В Новосибирске осудят экс-директора городского центра наружной рекламы

Василий Попов
 
Экс-директор городского центра наружной рекламы в Новосибирске предстанет перед судом
Фото Михаила Перикова

Бывший директор городского центра наружной рекламы Новосибирска предстанет перед судом за халатность. Его действия привели к ущербу в размере свыше 10 млн рублей.

Правоохранители завершили расследование уголовного дела по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность) в отношении бывшего директора  МКУ Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

По данным следствия, в апреле прошлого года обвиняемый подписал с коммерческой организацией контракт на демонтаж самовольного объекта с последующей утилизацией, собственником которого явилось ООО «ДРЦ».  Выяснилось, что фигурант дела нарушил положение о нестационарных объектах города Новосибирска, согласно которому при осуществлении демонтажа самовольной конструкции учреждение обеспечивает перемещение и хранение объекта.

«В результате ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей фигурантом по делу ООО «ДРЦ» причинен особо крупный ущерб в размере 10 327 081 рубля и существенно нарушены права и законные интересы ООО «ДРЦ», выразившиеся в уничтожении имущества нестационарного объекта», — указано в сообщении. Отметим, согласно сайту мэрии Новосибирска, весной 2020 года директором учреждения являлся Владислав Малиновский.

Напомним, в Новосибирске утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего председателя комитета рекламы и информации мэрии Дмитрия Лобыни. Его обвинили в совершении 13 преступлений коррупционной направленности. В ноябре он был выпущен из под стражи.

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