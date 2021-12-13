«Газпром нефть» создает технологический альянс для разработки зелёного топлива

Компания «Газпром нефть» совместно с Airbus, «Аэрофлот», S7 Group и «Волга-Днепр», а также национальным исследовательским центром «Институт имени Н. Е. Жуковского» и Государственным научно-исследовательским институтом гражданской авиации создала первую в России ассоциацию разработчиков и производителей авиационного топлива с минимальным углеродным следом (SAF). Евразийский SAF-альянс обеспечит использование экологичного авиатоплива в российских аэропортах в соответствии с международными нормами.

Как сообщают в пресс-службе компании «Газпром нефть», первый полёт самолёта на биотопливе участники альянса планируют провести не позднее 2024 года.

Ключевой исследовательской площадкой станет Технологический центр промышленных инноваций «Газпром нефти» в Санкт-Петербурге, где разработают рецептуры зелёного авиатоплива и технологии для его промышленного производства. Опытные партии SAF (sustainable aviation fuel – авиационного топлива на основе растительного сырья с низким углеродным следом) будут выпущены на Московском и Омском НПЗ компании.

Биотопливо позволит сократить выбросы парниковых газов в авиации до 80%, считают эксперты отрасли. Планируется создать дорожную карту по исследованию эксплуатационных свойств SAF-топлива, поддержке НИОКР, разработке стандартов и технических регламентов для заправки самолётов «в крыло». Предполагается, что Евразийский SAF-альянс станет открытой платформой для взаимодействия всех участников авиационной отрасли.

Как отметил заместитель председателя правления «Газпром нефти» Анатолий Чернер, создание SAF-альянса позволит объединить экспертизу всех участников рынка авиаперевозок и сделать процесс разработки российского авиационного биотоплива более эффективным.

«Декарбонизация и новые международные экологические нормы требуют инновационных технологических решений при производстве топлива с низким углеродным следом. Благодаря научным компетенциям, масштабной модернизации и развитию НПЗ, „Газпром нефть“ активно развивает сегмент экологичных продуктов для всех видов транспорта. Теперь совместно с авиакомпаниями, производителями авиационной техники и научными институтами мы готовы приступить к новым исследованиям и разработкам уникального для российской промышленности зелёного авиатоплива», — рассказал Анатолий Чернер.

Заместитель генерального директора по коммерции и финансам компании «Аэрофлот» Андрей Чиханчин подчеркнул: сегодня экологическая повестка становится одной из самых важных тем в авиации.

«Группа „Аэрофлот“ уже внесла значительный вклад в повышение экологической эффективности — за прошедшее десятилетие мы снизили удельные выбросы СО2 на 30%. Подписывая декларацию о создании SAF-альянса, „Аэрофлот“ делает шаг навстречу будущему, подтверждая приверженность выбранным экологическим приоритетам отрасли. Наши согласованные действия с ведущими представителями отрасли будут способствовать повышению экологичности и постепенной декарбонизации авиации», — отметил Андрей Чиханчин.

По словам главы авиастроительной компании Airbus в России Жюльена Франьятта, чтобы достичь нулевого уровня выбросов СО2 и внести вклад в смягчение последствий изменения климата, необходимы усилия всех игроков отрасли.

«Все пассажирские самолеты Airbus уже сертифицированы для полетов с использованием 50% смеси SAF, и мы проводим исследования, чтобы сертифицировать 100% использование SAF. Будем рады поделиться своими знаниями с партнерами по Альянсу», — сказал Жюльен Франьятт.