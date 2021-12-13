МТС обеспечила связью и мобильным интернетом малые поселки в Карасукском районе

МТС расширила покрытие LTE-сети в Карасукском районе Новосибирской области. Мобильная связь и интернет стандарта LTE появились на территории поселков Астродым и Кучугур, в каждом из которых проживает менее 500 человек.

«Белых зон, где нет сотовой связи, в области становится все меньше – мы строим сеть даже в небольших поселках, – сообщил в своем аккаунте директор филиала МТС в Новосибирской области Александр Соловенчук. – Карасукские поселки Астродым и Кучугур теперь на связи с миром, что особенно отрадно, учитывая их скромные размеры и почтенный возраст – Астродым, например, основан на берегу одноименного озера в 1800 году. Мы регулярно мониторим уровень сигнала в районах области, чтобы «добавить» покрытие сети там, где это необходимо – вот осенью улучшили качество связи в трех населенных пунктах Карасукского района».

336 жителей Астродыма и 194 жителя Кучугура впервые получили доступ к связи и мобильному интернету до 100 Мбит/с. Теперь им доступна устойчивая связь во время звонков, общение в мессенджерах и соцсетях, а также просмотр видеоконтента, использование государственных порталов и дистанционное обучение.

Также МТС обновила оборудование и усилила сеть еще в трех населенных пунктах Карасукского района с населением менее 1000 человек: в поселке Поповка, селах Белое и Студеное заработал интернет на LTE-скоростях.