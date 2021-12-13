Анатолий Серышев встретился с заместителем руководителя Росприроднадзора

13 декабря полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе обсудил опросы экологического надзора на территории Сибири с заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Юрием Акиньшиным.

Анатолий Серышев обсудил состояние окружающей среды и актуальные вопросы экологического надзора на территории Сибири с заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Юрием Акиньшиным и руководителем Сибирского межрегионального управления службы Игорем Шереметьевым. Рабочая встреча полпреда с представителями Росприроднадзора состоялась в Новосибирске 13 декабря.

Полпред и представители Федеральной службы по надзору в сфере природопользования обсудили реализацию в Сибирском федеральном округе экологического проекта «Чистый воздух» в котором в настоящее время принимают участие 12 городов с наиболее неблагоприятной экологической ситуацией. Среди них 5 городов СФО: Красноярск, Норильск, Братск, Новокузнецк и Омск.

Цель проекта «Чистый воздух» – кардинально снизить уровень загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшить к 2024 году не менее чем на 20% совокупный объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в наиболее загрязнённых городах. И одну из ключевых ролей в этом процессе играет Росприроднадзор, который занимается ограничением негативного техногенного воздействия, курирует процесс обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов) и осуществляет государственную экологическую экспертизу.

Сибирское межрегиональное управление Росприроднадзора ведёт свою деятельность на территории Новосибирской области, а также Омской и Томской областей. Ведомство осуществляет федеральный государственный экологический надзор, в том числе контроль в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами, обеспечивает пожарный надзор в лесах, а также надзор на особо охраняемых природных территориях федерального значения.