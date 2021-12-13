16:14
Красноярский киллер Палач отправится в колонию на десять лет за убийство «авторитета»
15:06
Кемеровский суд оставил под арестом директора и начальника участка шахты «Листвяжная»
14:58
В новосибирском аэропорту «Толмачёво» снизили цены на еду по требованию ФАС
13:42
Суд отправил в СИЗО авиадебошира рейса Магадан-Новосибирск
13:02
В Новосибирской области расширят сферу действия QR-кодов
11:37
Сотрудники трёх сфер не выполняют план по вакцинации в Красноярском крае
10:45
Вячеслав Володин: Законопроект о QR-кодах на транспорте Госдума рассматривать не будет
10:37
Дилеры Hyundai и Mitsubishi в Тюмени сменили владельца
10:11
На заводе «Норникеля» в Красноярском крае произошёл пожар – пострадали трое
9:15
Как депутаты ГД от СФО голосуют за законопроект о публичной власти?
22:22
Пролетное строение четвертого моста через Обь достигло правого берега в Новосибирске
16:56
Пятнадцать жителей Новосибирской области скончались от коронавируса за сутки
15:44
В Новосибирске задержали двух участников акции против QR-кодов
13:57
Перевозчик мусора подал четыре иска на 665 млн рублей к «Экологии-Новосибирск»
12:22
Похолодание до -25 градусов ожидается в Новосибирской области
16:55
Главе Убинского района Новосибирской области запретили охотиться в течение двух лет
15:28
Семнадцатилетний юноша скончался от COVID-19 в Новосибирской области
Участник строительного рынка Новосибирска
Заведующий кафедрой Смарт-сити Сибирского университета телекоммуникаций и информатики, директор по цифровой трансформации компании Smart Consulting
Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации
Ректор Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ)
© 2021 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.