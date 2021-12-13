13 Декабрь, Понедельник

16:14

Красноярский киллер Палач отправится в колонию на десять лет за убийство «авторитета»

15:06

Кемеровский суд оставил под арестом директора и начальника участка шахты «Листвяжная»

14:58

В новосибирском аэропорту «Толмачёво» снизили цены на еду по требованию ФАС

13:42

Суд отправил в СИЗО авиадебошира рейса Магадан-Новосибирск

13:02

В Новосибирской области расширят сферу действия QR-кодов

11:37

Сотрудники трёх сфер не выполняют план по вакцинации в Красноярском крае

10:45

Вячеслав Володин: Законопроект о QR-кодах на транспорте Госдума рассматривать не будет

10:37

Дилеры Hyundai и Mitsubishi в Тюмени сменили владельца

10:11

На заводе «Норникеля» в Красноярском крае произошёл пожар – пострадали трое

9:15

Как депутаты ГД от СФО голосуют за законопроект о публичной власти?

12 Декабрь, Воскресенье

22:22

Пролетное строение четвертого моста через Обь достигло правого берега в Новосибирске

16:56

Пятнадцать жителей Новосибирской области скончались от коронавируса за сутки

15:44

В Новосибирске задержали двух участников акции против QR-кодов

13:57

Перевозчик мусора подал четыре иска на 665 млн рублей к «Экологии-Новосибирск»

12:22

Похолодание до -25 градусов ожидается в Новосибирской области

11 Декабрь, Суббота

16:55

Главе Убинского района Новосибирской области запретили охотиться в течение двух лет

15:28

Семнадцатилетний юноша скончался от COVID-19 в Новосибирской области