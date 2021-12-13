Кемеровский суд оставил под арестом директора  и начальника участка шахты «Листвяжная»

Кемеровский областной суд оставил в силе постановления об аресте директора и начальника участка шахты «Листвяжная», на которой при взрыве погиб 51 человек. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы адвокатов директора шахты «Листвяжная» Сергея Махракова и начальника участка Сергея Герасименка на постановления Центрального районного суда Кемерово об избрании меры пресечения обвиняемым. В отношении Махракова была избрана мера в виде заключения под стражу на два месяца до 25 января 2022 года, в отношении Герасименка — на один месяц и 30 суток, до 25 января 2022 года.

«В ходе судебного заседания Кемеровским областным судом разрешен вопрос о законности и обоснованности постановлений в части избрания меры пресечения в отношении обвиняемых. По итогам судебных заседаний судом апелляционной инстанции постановления Центрального районного суда г. Кемерово от 27 ноября 2021 года оставлены без изменения, апелляционные жалобы адвокатов в защиту интересов обвиняемых без удовлетворения», — указано в сообщении.

Напомним, трагедия произошла 25 ноября. В результате аварии на шахте «Листвяжная» в Кузбассе погибл 51 человек, в том числе шесть спасателей. Правоохранители задержали директора шахты Сергея Махракова, его заместителя Андрея Молостова и начальника участка Сергея Герасименка. Им предъявлено обвинение в нарушении требований промышленной безопасности (ч. 3 ст. 217 УК РФ).

По факту произошедшего также были задержаны инспекторы Беловского территориального отдела Сибирского Управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров по обвинению в халатности (ч.3 ст. 293 УК РФ).

13 декабря на шахте «Листвяжная» завершилась поисковая операция. Спасатели подняли на поверхность тело последнего погибшего, указано в сообщении ГУ МЧС России по Кемеровской области.