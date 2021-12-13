Сегодня бизнес обращается в банк не только за финансовыми услугами. Его интересует также профессиональная экспертиза в самых разных сферах: от бухгалтерии до логистики, маркетинга и других направлений. О том, как соответствовать таким запросам и обеспечивать непрерывное развитие – в интервью с управляющим банком ВТБ в Новосибирской области СЕРГЕЕМ НИКУЛИНЫМ.

– Как вы оцениваете итоги работы ВТБ в Новосибирске с начала года? Какую динамику показал кредитный портфель, и изменилась ли отраслевая структура портфеля малого и среднего бизнеса?

– В целом, позитивно. За первые три квартала текущего года совокупный кредитный портфель ВТБ в Новосибирской области увеличился на 8% и превысил 157 млрд рублей. Если говорить о среднем и малом бизнесе, структура кредитного портфеля за последний год не изменилась. Мы финансируем предприятия всех отраслей экономики. Традиционно для нашего региона значительная часть портфеля (36%) приходится на торговлю, предприятия пищевой промышленности и сельского хозяйства (23%), недвижимости (более 16%).

Изменился настрой клиентов. Если в прошлом году в период неопределенности многие занимали выжидательную позицию и экономили свои ресурсы, то на протяжении этого года мы видим рост интереса к инвестиционному кредитованию. К сожалению, есть отрасли, которые по-прежнему испытывают трудности, и наша задача – предложить оптимальные финансовые решения для поддержки.

— Новая волна пандемии принесла и новые меры поддержки. Остаются ли они востребованы?

– В конце октября мы приступили к работе по возобновленной госпрограмме кредитования на восстановление предпринимательской деятельности ФОТ 3.0.

На текущий момент в Новосибирской области поддержку на общую сумму более 166 млн рублей получили компании ресторанного бизнеса, индустрии красоты и здоровья, учреждения дополнительного образования, стоматологии и других пострадавших отраслей, внесенных в перечень правительства. Это еще одна возможность для предпринимателей получить актуальную помощь — финансирование по ставке 3% годовых с освобождением от уплаты процентов и основного долга в первые полгода.

– Какие программы поддержки бизнеса на сегодня вы бы назвали самыми актуальными?

– В числе наиболее востребованных предпринимателями проектов я бы выделил программу Фонда развития промышленности, программу повышения конкурентоспособности. Кроме этого, мы рассчитываем на интерес бизнеса к возобновлённой программе Корпорации МСП, Минэкономразвития и Банка России (Программа 4), направленной на стимулирование кредитования субъектов МСП для поддержки отраслей, пострадавших от пандемии. Также банк активно включился в работу по программе Ростуризма в рамках поддержки инвестиционных проектов в туристической сфере.

«Зонтичное» поручительство Корпорации МСП – еще один полезный механизм. Он дает бизнесу возможность получать поручительство по кредиту в режиме «одного окна» одновременно с решением о возможности финансирования.

– На чем сегодня строятся отношения банков с предпринимателями? Повлияла ли пандемия на этот процесс?

– Выделю основные принципы: индивидуальный подход, выгодные условия сделок, технологичность. Они заложены в основу нашей стратегии. Банк не просто выступает провайдером финансовых услуг, а разрабатывает и внедряет новые сервисы, которые позволяют эффективно управлять бизнесом, создает удобную цифровую среду. Цифровые каналы становятся одним из конкурентных направлений, они существенно сокращают время на оформление банковских услуг.

В интернет-банке для бизнеса собраны все сервисы, необходимые на любом этапе развития компании. Сегодня можно удаленно зарегистрировать бизнес и зарезервировать расчетный счет. Раньше необходимо было обратиться в отделение, ждать результатов проверки и т. д. Сейчас процесс занимает не более пяти минут – оформление происходит через личный кабинет на сайте банка. Предприниматели пользуются бизнес-картами (виртуальными и на пластике), различными цифровыми сервисами, в том числе, разработанными специально для торгово-сервисных предприятий и компаний-участников ВЭД.

Предпринимателям сегодня важно, чтобы экосистема продуктов банка была построена вокруг их потребностей на каждом этапе развития компании.

– Если мы говорим об экосистеме, то на сегодня со стороны клиентов есть все больший запрос на получение небанковских услуг, и их спектр постоянно расширяется. Что может получить бизнес уже сейчас?

– Действительно, сегодня банки обеспечивают профессиональную экспертизу во всех сопутствующих сферах: от налогового учета до помощи в логистике, маркетинге и других направлениях. Мы помогаем минимизировать финансовые и временные затраты клиентов, предоставляем возможность сосредоточиться непосредственно на ведении бизнеса.

Выбор небанковских сервисов действительно широк. Это и мобильная бухгалтерия, и конструктор документов, и система управления складом, и юридическая помощь, и многое другое. Важно отметить, что часть сервисов бесплатны, либо имеют символическую стоимость, при этом помогают бизнесу вести все операции, связанные с банковскими счетами, бухгалтерией, документооборотом, юридическими вопросами без привлечения штатных сотрудников.

Примером может служить цифровая бухгалтерия – персональный бухгалтер в мобильном приложении. Он всегда доступен в чате, сформирует и сдаст всю отчетность за клиента. Причем, приложение может вести налоговый учет сразу в нескольких банках.

– Если коснуться темы ипотеки, какие тренды отмечаете?

– Ипотечное кредитование – важное направление нашей деятельности. На жилищные кредиты приходится более половины кредитного портфеля ВТБ в Новосибирской области. Наш регион стабильно занимает лидирующие позиции по объему выдач ипотеки по сети. Так, за одиннадцать месяцев текущего года возможностью улучшить жилищные условия с помощью наших продуктов воспользовались около 14 тыс. новосибирских семей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (когда, напомню, мы ежемесячно фиксировали рекордные объемы выдач), продажи выросли на 26% и составили 37 млрд рублей.

Отмечу, что положительное влияние на жилищное кредитование оказывает комплексный подход, который мы используем в работе со строительной отраслью: от проектного финансирования до внедрения различных стимулирующих ипотечных программ. В рамках партнерских проектов совместно с застройщиками мы предусматриваем специальные ценовые условия для наших клиентов, оформляющих кредит на квартиру в новостройке.

Среди госпрограмм хорошие темпы роста показывает «семейная ипотека», по которой ВТБ с начала года выдал новосибирцам уже свыше 2,3 млрд рублей кредитов, причем, около половины выдач пришлась на второе полугодие. После модернизации условий программы с 1 июля мы наблюдаем рост среднемесячного объема продаж в 2,4 раза, а доля в общем объёме выдач во втором полугодии приблизилась к 9%.

Доля ипотеки с господдержкой во втором полугодии составила 15%. Спрос на нее сохраняется, хотя, как и предполагалось, постепенно смещается в сторону семейной ипотеки.

Что касается рефинансирования, то несмотря на изменение ценовой политики основных игроков, мы видим, что новосибирцы по-прежнему пользуются этой программой. Востребовано рефинансирование по программе семейной ипотеки: если в семье родился ребенок и условия имеющегося кредита стали соответствовать параметрам программы, заемщики могут снизить ставку до льготной.

– Стоит ли ждать изменений в этом направлении в ближайшие месяцы? Что будет со ставками?

Мы уже наблюдаем изменение условий по ипотечным продуктам. Это напрямую связано с резким изменением политики Центробанка, ростом ключевой ставки, а также прогнозам, подтвержденным в том числе самим регулятором, об еще одном повышении в декабре. Так, с начала года ключевая ставка ЦБ увеличилась до 7,5%, достигнув значений середины 2019 года, когда средневзвешенная ставка по ипотеке составляла 10,2-10,3%.

По прогнозам наших экспертов, в случае дальнейшего повышения ключевой ставки ипотека на рынке может снова подорожать. Если есть планы улучшить жилищные условия, самое время их осуществить уже сегодня.

Наши эксперты прогнозируют, что, несмотря на повышение ключевой ставки, в 2022 году спрос на ипотеку сохранится. Потребительскую активность будут поддерживать льготные программы, акцент на которые делает сегодня государство – благодаря им условия по таким кредитам сегодня одни из самых выгодных. В частности, это «семейная ипотека», а также партнерские программы.

– Как вы оцениваете динамику по классическим вкладам и инвестиционным продуктам? Что в текущих условиях оказалось более востребованным?

– С начала года объем классических пассивов физлиц ВТБ в Новосибирской области достиг 56,4 млрд рублей. Наиболее активный прирост показали накопительные счета – портфель в этой категории увеличился на 10%. Объем вложений региональных клиентов в инвестиционные продукты в январе-сентябре увеличился на 9% и составил 33,2 млрд рублей. В целом портфель привлеченных средств розничных клиентов ВТБ в Новосибирской области по итогам девяти месяцев превысил 89,6 млрд рублей.

Одним из трендов третьего квартала могу назвать рост средств на вкладах – благодаря повышению ставок, начиная со второго полугодия клиенты стали все чаще рассматривать этот классический инструмент сбережения в дополнение к накопительным счетам и инвестиционным продуктам. Общий объем средств на вкладах клиентов ВТБ в регионе вырос на 19% по сравнению с июнем.

По прогнозам аналитиков банка до конца года и в следующем году динамика по рынку депозитов будет позитивной, поэтому это направление будет только расти.