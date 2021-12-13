Сотрудники трёх сфер не выполняют план по вакцинации в Красноярском крае

В управлении Роспотребнадзора по Красноярскому краю назвали сферы, где от коронавируса привились менее 80% сотрудников. Ранее предполагалось, что соответствующий показатель там будет достигнут к 15 декабря.

В трёх сферах, сотрудники которых, согласно постановлению главного санитарного врача Красноярского края, подлежат обязательному прохождению вакцинации от COVID-19, не достигнут 80-процентный охват иммунизации — такой результат планировался в регионе к 15 декабря. Это сфера гостиничных услуг, где привиты 44,2% работников, сфера транспортных услуг, где процедуру прошли 56,5%, а также сфера общественного питания – здесь соответствующий показатель составляет 78,7%.

Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на главу управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрия Горяева, сообщившего в понедельник о данных по прохождению вакцинации в регионе по состоянию на 10 декабря.

Глава ведомства напомнил, что отказавшегося от прививки сотрудника работодатель обязан отстранить от работы или перевести на дистанционный режим.

«Если работодатели не смогут обеспечить минимальные 80% охвата профилактическими прививками своих сотрудников и при этом не отстранят их, то в этом случае предусмотрена административная ответственность»,— отметил Дмитрий Горяев.

Напомним, летом красноярский юрист попытался оспорить обязательную вакцинацию сотрудников, однако в декабре он проиграл суд и теперь намерен обжаловать соответствующее решение.

Обязательная вакцинация отдельных категорий граждан была введена в Красноярском крае ещё в июле. Осенью региональные власти по рекомендации территориального управления Роспотребнадзора обязали работодателей в ряде сфер достичь 80-процентного объёма иммунизации сотрудников до середины декабря. В ноябре к категориям лиц, которые должны пройти вакцинацию от коронавируса, добавились пенсионеры и сотрудники правоохранительных органов.