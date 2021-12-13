Дилеры Hyundai и Mitsubishi в Тюмени сменили владельца

Как стало известно «Континенту Сибирь», «Сибинтел Холдинг» Владимира Шевчика вышел из состава учредителей ООО «Автомакс», официального дилера Hyundai в Тюмени, и ЗАО «Автомакс-2000», официального дилера Mitsubishi в Тюмени. Новым акционером последнего стал известный тюменский бизнесмен Виктор Пушкарев.

По данным системы Rusprofile Виктор Пушкарев стал генеральным директором и акционером ЗАО «Автомакс-2000», официального дилера Mitsubishi в Тюмени. Ранее владельцем компании был «Сибинтел Холдинг» Владимира Шевчика. Он также вышел из состава учредителей ООО «Автомакс», официального дилера Hyundai в Тюмени. Новым акционером этого предприятия стала группа компаний «Никко», в портфеле которой в том числе KIA и Mitsubishi в Тюмени.

Владимир Шевчик является экс-супругом бывшего первого заместителя губернатора Тюменской области Натальи Шевчик. «Сибинтел Холдинг» помимо автобизнеса занимается строительством и недвижимостью.

Напомним, что Виктор Пушкарев – известный тюменский предприниматель, бывший деловой партнер гендиректора ГК «Восток Моторс» Александра Журавеля. Вместе с ним, по данным участников рынка, они до 2008 владели официальным дилером Nissan в Тюмени, который продали 13 лет назад компании «Верра-Моторс». На сегодня среди активов Виктора Пушкарева компании «ЦС-Моторс» (официальный дилер Infiniti в Тюмени), «Техноком Моторс» (официальный дилер Honda в Тюмени), «Зет-Моторс» (официальный сервис GM в Тюмени).

На сегодня в Тюмени по 2 дилерских центра Hyundai («Автомакс», «Восток Моторс») и Mitsubishi («Автомакс», «Никко»). По данным Ассоциации европейского бизнеса, за 3 квартала в Тюмени было продано 295 новых автомобиля Mitsubishi и 1383 новых автомобиля Hyundai. Для сравнения: за этот же период в Новосибирске было продано 245 новых Mitsubishi и 2150 Hyundai.

Напомним, что в 2020 году основатель ГК «Восток Моторс» Александр Журавель купил у фонда «Эльбрус Капитал» компанию «Гранд Авто» (официальный дилер Nissan в Тюмени). В 2021 году также стало известно о непродлении дилерского договора между российским дистрибьютором BMW и группой компаний «Дина», возглавляемой Иваном Михайловым. Новый дилерский центр BMW в Тюмени в статусе официального дилера откроет омская группа компаний «БАРС» Виталия Ольшанского.

Ранее «Континент Сибирь» также писал о грядущем выходе в Тюмень известного новосибирского ресторатора Дениса Иванова.

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