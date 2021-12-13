На заводе «Норникеля» в Красноярском крае произошёл пожар – пострадали трое

В воскресенье, 12 декабря, загорелось одно из помещений Надеждинского металлургического завода ГМК «Норильский никель». В результате ЧП пострадали три человека, они госпитализированы.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 10 кв. м на территории Надеждинского металлургического завода Заполярного филиала ГМК «Норильский никель» 12 декабря.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ГУ МЧС по Красноярскому краю, пожар произошёл в лаборатории контрольно-аналитического управления — загорелся вытяжной шкаф, откуда огонь распространился на всё помещение.

«Пострадало три человека. После оказания первой медицинской помощи они направлены в больницу Оганера», — сообщили в ведомстве.

Для расследования ЧП создана специальная комиссия.

Надеждинский металлургический завод – самое молодое и высокотехнологичное подразделение Заполярного филиала ГМК «Норильский никель». Первая очередь предприятия была введена в эксплуатацию в 1979 году, вторая — в 1981 году.

Ещё одно ЧП на Надеждинском металлургическом заводе в этом году произошло в июне — в галерее технологического трубопровода во время ремонта обрушился пол, в результате чего погиб рабочий.