Пятнадцать жителей Новосибирской области скончались от коронавируса за сутки

За прошедшие сутки в Новосибирской области от коронавируса скончались пятнадцать человек. Заболевание выявили у 385 жителей региона.

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в Новосибирской области от коронавирусной инфекции скончались шестеро мужчин в возрасте от 52 до 83 лет и девять женщин в возрасте от 61 до 81 года. Днем ранее в регионе за сутки от заболевания скончались тринадцать человек, в том числе 17-летний юноша.

В инфекционных стационарах региона с диагнозом или подозрением на COVID-19 находятся 3 838 пациентов, в отделениях реанимации находятся 319 человек. Искусственная вентиляция легких требуется 58 пациентам.

За сутки заболевание выявили у 385 человек, 100 пациентов выздоровели. С начала пандемии в Новосибирской области зарегистрировано 87 477 случаев коронавируса. 59 237 пациентов полностью выздоровели, 3 976 — скончались.

В Кузбассе за сутки выявили 355 случаев заражения коронавирусом, скончались три пациента. Медицинскую помощь получают 5 956 пациентов с диагнозом COVID-19, в стационарах, обсерватовах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 13 267 человек.

В Алтайском крае за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 512 человек, от заболевания скончались 24 пациента. В инфекционных госпиталях с диагнозом COVID-19 находятся 2 800 человек, еще 290 лечатся от вирусной пневмонии. Тяжело переносят заболевание 597 человек, аппарат ИВЛ требуется 236 пациентам.

Напомним, в начале декабря в России выявили два первых случая заражения новым штаммом COVID-19 «омикрон». Вирус был обнаружен у двух пассажиров, прибывших из ЮАР. Для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу необходима вакцинация. По словам губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, достижение коллективного иммунитета к заболеванию в регионе ожидается в январе 2022 года.