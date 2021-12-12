Похолодание до -25 градусов ожидается в Новосибирской области

Синоптики прогнозируют очередное похолодание в Новосибирской области. Столбик термометра опустится до -25 градусов.

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 12 декабря дневная температура воздуха в Новосибирской области составит -8…-13 градусов, ожидается похолодание до -18. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, порывы до 14 метров в секунду.

В ночь с 12 на 13 декабря столбик термометра упадет до 20…25 градусов мороза, местами небольшой снег. Днем воздух прогреется до -13…-18 градусов, в регионе ожидается небольшой, местами умеренный снег. Ветер северо-западный, его скорость составит 2-7 м/с, местами порывы до 12 метров в секунду.

Температура воздуха в ночь 14 декабря составит -20…-25 градусов, днем столбик термометра поднимется до -14…-19 градусов. Синоптики прогнозируют ночью местами небольшой снег, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 2-7 м/с, порывы до 12 метров в секунду.

По данным Gismeteo, в ночь с 14 на 15 декабря в Новосибирске ожидается похолодание до -27 градусов, днем столбик термометра поднимется до -18…-20 градусов. При этом уже в ночь 16 декабря воздух прогреется до -11 градусов, дневная температура воздуха составит -7…-9 градусов.

Добавим, по данным мэрии Новосибирска, с начала зимнего сезона дорожно-эксплуатационные учреждения города вывезли с магистралей и улиц 289 947 куб. метров снега.