По данным оперативного штаба на утро 11 декабря в Новосибирской области зарегистрировано 87 062 случая коронавируса (+389 за сутки), в том числе у 9 478 детей. 59 137 пациентов полностью выздоровели (+255 за сутки).

От коронавирусной инфекции за сутки скончались еще тринадцать пациентов: юноша в возрасте 17 лет, мужчины в возрасте 54 года, 58 лет, 66 лет, 67 лет, 83 года и 88 лет и женщины в возрасте 54 года, 68 лет, 76 лет, 83 года, 84 года и 85 лет. Всего в регионе за период пандемии от коронавируса умерли 3961 человек.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него госпитализировано 3709 пациентов, в том числе 55 детей. В отделениях реанимации находятся 312 человек. На ИВЛ – 60 пациентов.

В Красноярском крае за сутки 719 человек заболели коронавирусом, что на 14 меньше, чем в за предыдущие сутки. С диагнозом коронавирус скончались 38 пациентов. В Алтайском крае за последние сутки коронавирусной инфекцией заболели 517 человек. В Кузбассе выявлено 359 случаев заражения ковидом, 4 пациента скончались. По другим регионам Западной Сибири информация еще не опубликована.