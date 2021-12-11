Депутат Госдумы от Новосибирской области Александр Аксёненко (партия СРЗП) вошёл в Экспертный совет по строительству, промышленности строительных материалов и проблемам долевого строительства. А также стал соавтором законопроекта по проблемам долевого строительства.

Комитет по строительству и ЖКХ в Госдуме 9 декабря включил Александра Аксёнеко в состав Экспертного Совета под руководством Владимира Ресина. В функции Совета входит предварительная экспертиза, разработка проектов предложений по внесению изменений в законопроекты, разработка предложений по совершенствованию правового регулирования; взаимодействие с различными органами, комитетами, а также организация обсуждений с профессиональной общественностью.

На последнем пленарном заседании Госдумы 9 декабря первое чтение прошел законопроект, соавтором которого выступил депутат от Новосибирской области. Как рассказал Александр Аксёненко «Континенту Сибирь», в законопроекте учтен опыт Новосибирской области по решению вопросов обманутых дольщиков. «Проблема участников долевого строительства, перед которыми недобросовестными застройщиками не исполнены обязательства по передаче жилых помещений, продолжает оставаться актуальной. По состоянию на 1 ноября текущего года в Единый реестр проблемных объектов включено 2723 дома и свыше одной тысячи застройщиков в 76 регионах. По Новосибирской области на контроле региона остаются 77 проблемных домов. Все они включены в единый реестр проблемных объектов. Один из действенных механизмов, который зарекомендовал себя, в том числе, в нашем регионе – предоставление в аренду земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов юридическим лицам, принявшим на себя обязательство по завершению строительства объектов незавершенного строительства и исполнению обязательств застройщика перед гражданами, денежные средства которых привлечены для строительства многоквартирных домов и права которых нарушены. Данная норма была прописана в федеральном законе «Об участии в долевом строительстве» и действовала сроком до 1 января 2022 года. Мы предложили эту норму продлить еще на два года», – рассказал депутат Госдумы РФ.

Комментируя свое включение в состав Экспертного совета, Александр Аксёненко назвал несколько проблем, на решении которых он сосредоточится в своей работе. Среди них – определение статуса апартаментов. «Мы видим, что в Новосибирске этот вид недвижимости набирает обороты в строительстве. На данный момент апартаменты – это вид нежилой недвижимости, хотя по факту в большинстве случаев приобретаются они для постоянного проживания. Первая проблема, это невозможность гражданам получить прописку по адресу апартаментов. Вторая, не обеспеченность социальной инфраструктурой таких объектов. Эти условно нежилые площади располагаются на земле, отведенной под коммерческую застройку, а значит, никаких обязательств в плане социнфраструктуры у застройщика перед городом нет. Это вот та проблема, решение по которой, как я вижу работу нашего комитета в Госдуме и нашего Экспертного совета, нам предстоит принять», – отметил Александр Аксёненко.

Ранее «Континент Сибирь» рассказывал, что до конца 2021 года в Новосибирске планируется завершить строительство долгостроев на улицах Сибиряков-Гвардейцев и Есенина. В ноябре замгенерального прокурора РФ Дмитрий Демешин напомнил вице-губернатору Новосибирской области Роману Теленчинову о недопустимости нарушения закона в сфере защиты прав дольщиков.