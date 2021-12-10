Омские власти разрешили проводить деловые мероприятия до 100 человек

Василий Попов
 
Ограничительные меры в Омской области
Фото Михаила Перикова

Власти Омской области разрешили до 26 декабря проводить деловые мероприятия до 100 человек.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Омской области за подписью губернатора региона Александра Буркова.

Согласно документу, в регионе разрешается проводить деловые мероприятия с численностью участников не более 100 человек. Разрешение действует с 13 по 26 декабря 2021 года.

Уточняется, что участники мероприятий должны предоставить QR-код или справку о том, что человек завершил вакцинацию против коронавируса или перенес заболевание в течение года. Пропуском также может стать отрицательный результат ПЦР-теста — согласно документу, срок его действия составляет 48 часов.

Документ также разрешает не соблюдать режим самоизоляции лицам старше 60 лет, которые перенесли заболевание менее года назад — ранее этот срок составлял полгода.

Напомним, в начале декабря власти Кузбасса приняли решение ослабить коронавирусные ограничения на период проведения новогодних праздничных мероприятий. В регионе временно разрешили ночную работу заведений общественного питания, с 13 декабря в торгово-развлекательных центрах вновь откроют фуд-корты.

В Новосибирской области продолжает действовать запрет на проведение массовых мероприятий из-за коронавируса. В областном центре отменили праздничные мероприятия 31 декабря, а также в ночь на 1 января.

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