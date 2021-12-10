В Новосибирске утвердили обвинительное заключение по делу экс-председателя комитета мэрии

Прокуратура Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыни, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокурор Новосибирской области Яков Хорошев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-председателя комитета рекламы и информации мэрии Новосибирска Дмитрия Лобыни, которому вменяют совершение преступлений по чч. 1, 2 ст. 290 УК РФ и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности) и ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Дело рассмотрят в Дзержинском районном суде Новосибирска.

По версии следствия, с февраля 2018 года по сентябрь 2020 года чиновник незаконно, через доверенное лицо, участвовал в управлении коммерческой организацией, получив от ее деятельности доход в размере свыше 5 млн рублей. Кроме того, в 2019-2020 годах обвиняемый получил лично и через посредника девять взяток на общую сумму почти 900 тыс. рублей за выдачу разрешений на размещение в Новосибирске рекламных конструкций и за совершение других действий.

«Часть полученных от преступной деятельности доходов злоумышленник успел в 2020 году легализовать путем совершения ряда финансовых операций», — уточнили в ведомстве.

По данным СУ СК РФ по Новосибирской области, бывшего чиновника обвиняют в совершении 13 умышленных преступлений коррупционной направленности.

«Фигуранту по делу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ст. 289, ч. 2 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290, ч. 1 ст. 290, ч. 1 ст. 174.1 УК РФ. Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемый признал в полном объеме», — указано в сообщении.

Напомним, Дмитрий Лобыня занял пост руководителя комитета по рекламе и информации мэрии в 2017 году. В сентябре 2020 года он был задержан. Как установило следствие, чиновник организовал систематическую передачу взяток за получение разрешений на размещение наружной рекламы, при этом денежные средства перечислялись на счет подконтрольного ему ООО «Согласие». В рамках расследования дела суд также арестовал имущество фигуранта на 10 млн рублей. В начале ноября Дмитрий Лобыня был выпущен из под стражи.

Отметим, в сентябре текущего года суд назначил наказание посреднику в передаче взяток Лобыне, 61-летней Галине Магизовой, которая был арестована в октябре 2020 года — через месяц после задержания чиновника.